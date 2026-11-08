Politico: Germania vrea să elimine dependența europeană de armamentul american, dar se teme de reacția lui Trump

4 minute de citit Publicat la 23:31 08 Noi 2026 Modificat la 23:31 08 Noi 2026

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Ministerul german al apărării a avertizat, în discuții interne, că reducerea prea rapidă a dependenței țării de armamentul american ar putea pune în pericol relațiile cu SUA, potrivit unor documente obținute și consultate de Politico. Documente interne ale ministerului german al apărării avertizează că SUA urmăresc cu atenție încercările Europei de a deveni mai independentă în domeniul armamentului.

Evaluarea internă oferă o perspectivă neobișnuit de directă asupra dilemei cu care se confruntă Germania.

Germania importă din Statele Unite peste o treime din armamentul său greu, însă o parte tot mai mare a responsabililor germani din domeniul apărării pune la îndoială seriozitatea SUA ca partener.

Documentul avertizează că o distanțare vizibilă de SUA ar putea afecta parteneriatul și ar putea priva industria germană de posibilitatea de a participa la producția de armament american.

Notele au fost pregătite înaintea reuniunii de miercuri a Comisiei pentru apărare din parlamentul german, în cadrul căreia, potrivit unor oficiali parlamentari, deputații au discutat despre cooperarea germano-americană în domeniul apărării.

În documente, ministerul avertizează că „dorința Germaniei, exprimată public, de a obține autonomie în proiectele de înarmare este privită critic de Statele Unite. Germania nu își poate permite schimbări bruște de direcție fără să pună în pericol parteneriatul”.

Aceste preocupări apar din cauza incertitudinilor tot mai mari privind disponibilitatea și capacitatea Washingtonului de a furniza armament aliaților europeni.

Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI) informează Statele Unite au furnizat 37% din importurile germane de armament greu în perioada 2021-2025.

Achizițiile includ avioane de luptă F-35, elicoptere de transport CH-47 Chinook și sisteme de apărare antiaeriană Patriot.

O dilemă transatlantică

Războiul din Iran a perturbat livrările americane de armament către țările europene, în timp ce deficitul de rachete Patriot din Statele Unite a complicat eforturile de a ajuta Ucraina să se apere împotriva atacurilor rusești.

Sprijinul SUA pentru Ucraina rămâne incert, chiar dacă statele europene finanțează livrările de armament american printr-un mecanism de achiziții coordonat de NATO.

În octombrie, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a acuzat Pentagonul că întârzie livrarea unor rachete deja plătite de aliați. Marco Rubio a negat că guvernul american ar bloca în mod deliberat sprijinul militar.

Aceste episoade au accentuat urgența dezbaterilor purtate de multă vreme în Europa privind reducerea dependenței de armamentul american.

Comisia Europeană dorește ca statele membre ale UE să cheltuiască cel puțin jumătate din bugetele lor pentru achiziții militare pe echipamente fabricate în Europa până în 2030. În prezent, proporția este de aproximativ 15%.

Continentul rămâne puternic dependent de furnizorii americani, în special în cazul sistemelor de armament sofisticate.

Potrivit SIPRI, producătorii americani au asigurat 58% din importurile de armament greu ale statelor europene membre NATO în perioada 2021-2025.

SUA s-au opus încercărilor de a acorda prioritate furnizorilor europeni.

În februarie, administrația Trump a amenințat cu contramăsuri dacă regulile europene privind achizițiile militare vor restricționa accesul producătorilor americani de armament pe piața UE.

SUA doresc ca țările europene să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria apărare, dar urmărește și să își „protejeze interesele economice”, asigurându-se că firmele americane pot concura în continuare pentru contractele militare europene, potrivit documentelor.

Ministerul german concluzionează că dezvoltarea altor parteneriate strategice în domeniul apărării, inclusiv cu Canada, „poate avea loc, prin urmare, doar în paralel” cu actuala cooperare cu SUA.

Armament american, fabrici germane

Menținerea unor relații strânse cu Statele Unite în industria de apărare ar putea aduce Germaniei și beneficii economice.

Documentele ministerului identifică mai multe programe americane de armament care ar putea oferi oportunități pentru aprofundarea cooperării industriale. Printre acestea se numără muniția pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, rachetele SM-2 și SM-6, rachetele de croazieră Tomahawk și rachetele aer-aer AMRAAM.

Documentele menționează și posibilitatea extinderii capacităților de întreținere și reparații, ceea ce ar putea oferi companiilor germane un rol mai important în producția și mentenanța echipamentelor militare americane.

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, și Pete Hegseth, au semnat în septembrie o declarație de intenție privind aprofundarea cooperării industriale, inclusiv prin producție comună.

Evaluarea internă a ministerului german precizează că guvernul american a adus în discuție și posibilitatea acordării unui tratament preferențial aliaților care cooperează cu Statele Unite în cadrul vânzărilor de armament realizate direct între guverne.

Acest lucru le-ar putea oferi prioritate la achiziționarea echipamentelor militare americane.

Nu este clar cum ar funcționa asemenea mecanisme sau ce țări ar putea beneficia de ele.

Potrivit documentelor, secretarul de stat din ministerul german al apărării, Jens Ploetner, a discutat pe 16 octombrie cu Thomas DiNanno, oficial de rang înalt al Departamentului de Stat american, despre calendarele de livrare, posibile facilități pentru exporturi și cooperarea industrială.

Întrebat dacă administrația Trump și-a exprimat îngrijorarea față de perspectiva unei independențe mai mari a Germaniei în domeniul apărării, un purtător de cuvânt al ministerului german nu a răspuns direct.

Acesta a precizat că achizițiile de armament sunt determinate în principal de necesitățile militare, caracteristicile tehnice, termenele de livrare și costuri.

O sursă din industria americană de apărare, familiarizată cu subiectul, a susținut că ambițiile Europei de a deveni mai independentă trebuie evaluate și în raport cu avantajele oferite de producătorii americani.

„Achiziționarea de armament american oferă avantaje în privința timpului de livrare, a performanței și a costurilor”, a declarat sursa.

„Aceste avantaje merită asumarea unui anumit grad de incertitudine legat de conducerea politică de la Washington”.