Guvernul Greciei vrea sa pună un radar lângă un sit antic minoic din Creta. Arheologii se opun

Pe vârful unui deal din Creta, lucrările de construire a unui nou aeroport internațional au dezvăluit ceva extraordinar: un monument labirintic vechi, asemănător unei roți gigantice, aflat acum în centrul celei mai recente dispute din Grecia dintre dezvoltatori și istorici, scria, în 2025, National Geographic.

Fiind cea mai mare insulă a Greciei, Creta atrage milioane de vizitatori anual, nu doar pentru plajele sale imaculate și munții accidentați, ci și pentru artefactele sale minoice antice. Renumiți pentru arta lor impresionantă și arhitectura inovatoare, minoienii au cunoscut o epocă de aur în Creta între anii 2.000 și 1.450 î.Hr. și sunt considerați pe scară largă prima civilizație a Europei.

Însă monumentul recent descoperit este diferit de alte artefacte minoice. Kostas Paschalidis a descris-o ca fiind una dintre cele mai importante descoperiri ale secolului 21.

Descoperit în 2024, în timpul lucrărilor pentru construirea unui nou aeroport, complexul întins din piatră a adunat arheologi, autorități locale și locuitori împotriva planului guvernului grec de a construi un turn radar, de 32 de metri, și alte infrastructuri în apropiere. Criticii susțin că instalațiile ar putea deteriora situl unic.

Disputa privind monumentul nu este, însă, nouă.

În toată Grecia, construcțiile scot la iveală în mod constant antichități care întârzie sau modifică proiectele. Iar conflictul dintre dezvoltare și conservarea culturală nu este nici măcar unic în Grecia. Proiecte de la aeroportul Santa Lucia din Mexic până la barajul Ilisu din Turcia au atras critici similare pentru punerea în pericol a patrimoniului. Dar Grecia se distinge prin frecvența mare a descoperirilor recente în mijlocul unui „boom” al construcțiilor.

„În teorie, descoperirile arheologice ar trebui sărbătorite”, a spus Dimitris Plantzos, profesor de arheologie clasică la Universitatea din Atena, care documentează conflictul dintre conservarea patrimoniului și dezvoltarea infrastructurii în sud-estul Europei.

„În practică, acestea sunt văzute ca un obstacol care trebuie gestionat”, spune el.