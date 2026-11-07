Cum a reușit Grecia să elibereze, în 1912, Muntele Athos de sub stăpânirea otomanilor

1 minut de citit Publicat la 23:27 07 Noi 2026 Modificat la 23:27 07 Noi 2026

Astăzi, Muntele Athos își păstrează statutul unic de stat monastic autonom în cadrul Republicii Elene. Foto: Getty Images

Duminică se împlinesc 113 ani de la o operațiune militară rapidă și decisivă care a adus definitiv comunitatea monahală de la Muntele Athos sub suveranitatea Greciei în timpul Primului Război Balcanic. Pe 2 noiembrie 1912, un mic detașament naval grec a debarcat pe Muntele Sfânt, prevenind o potențială preluare militară bulgară și modificând pentru totdeauna peisajul geopolitic al peninsulei, scrie Greek Reporter.

În timp ce Liga Balcanică, din care făceau parte Grecia, Bulgaria, Serbia și Muntenegru, era aliată împotriva Imperiului Otoman, rivalitățile intense pentru teritoriile recent eliberate, în special Macedonia, au dus la o cursă pentru control. Muntele Athos, un stat autoguvernat sub suzeranitate otomană timp de secole, a devenit un premiu important datorită imensei sale valori religioase și strategice.

Sub conducerea prim-ministrului Eleftherios Venizelos, comandamentul militar grec știa că forțele bulgare avansau spre peninsula Athos. Pentru a preveni o revendicare rivală, Marinei Grecești i s-a încredințat sarcina urgentă de a securiza teritoriul.

Un mic contingent de marinari de pe Foúlla a debarcat la Dafni. Au mărșăluit spre Karyes, centrul administrativ, unde ultimul guvernator otoman a cedat oficial autoritatea reprezentantului Regatului Greciei. Majoritatea comunității monastice, fiind de etnie greacă, a salutat forțele grecești ca pe niște eliberatori.

Factorul Zografou și ambiția bulgară

Rapoartele credibile despre o amenințare militară directă bulgară au alimentat urgența acțiunii grecești. Deși nu a avut loc o ocupație bulgară completă a Muntelui Athos, surse istorice indică faptul că o prezență limitată a forțelor militare sau paramilitare bulgare, probabil în coordonare cu Mănăstirea bulgară Zografou, ar fi putut fi un factor în ultimele ore dinaintea debarcării grecești.

Zografou, mănăstirea istorică bulgară, a fost un punct central natural pentru obiectivele expansioniste ale Sofiei, care vizau asigurarea unei ieșiri la Marea Egee.

Debarcarea preventivă a Greciei a neutralizat efectiv această amenințare, asigurându-se că peninsula a fost adusă sub jurisdicția Greciei, în loc să devină o sursă de dispută între aliații balcanici victorioși.

Eliberarea a pus capăt secolelor de control otoman continuu. În timp ce disputele diplomatice internaționale privind statutul Athosului au continuat timp de mai mulți ani după Războaiele Balcanice, încorporarea peninsulei în Grecia a fost în cele din urmă oficializată prin Tratatul de la Lausanne din 1923.

Astăzi, Muntele Athos își păstrează statutul unic de stat monastic autonom în cadrul Republicii Elene, fiind un monument viu al eforturilor militare și diplomatice de succes din 2 noiembrie 1912.