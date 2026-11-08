Hackerii bieloruși care au spart sistemele Rosstat spun că au găsit datele reale despre numărul rușilor morți în Ucraina

2 minute de citit Publicat la 23:27 08 Noi 2026 Modificat la 23:27 08 Noi 2026

Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images.

Până la sfârșitul lunii august 2026, cel puțin 393.881 de militari ruși au murit în războiul din Ucraina: la această concluzie a ajuns gruparea de hackeri bieloruși „Cyberpartisans”, după analizarea datelor obținute în urma unui atac informatic asupra Rosstat, serviciul federal de statistică al Rusiei, relatează The Moscow Times.

În calcul au fost incluse doar persoanele pentru care drept cauză a decesului au fost menționate acțiunile militare sau consecințele acestora. Potrivit estimărilor grupării, pierderile totale, care includ și răniții, persoanele rămase cu dizabilități și dispăruții, ar putea fi de trei până la cinci ori mai mari.

Hackerii din gruparea Silent Crow au prezentat, la rândul lor, propriile calcule. Potrivit datelor acestora, 450.100 de ruși au murit în războiul împotriva Ucrainei din februarie 2022.

În metodologia folosită, gruparea a inclus și decesele înregistrate drept consecințe ale unor atentate teroriste, 14.160 de decese ale militarilor în afara luptelor și 13.671 de decese ale unor persoane înregistrate în Rusia, care au murit în teritoriile ocupate sau în Ucraina, fără să fie precizată cauza morții.

La acest total a fost adăugată și o estimare a posibilului număr de militari morți dintre persoanele ale căror certificate de deces nu menționează cauza morții, estimare cuprinsă între 3.734 și 9.118 persoane. Calculul s-a bazat pe proporția neobișnuit de mare a bărbaților în rândul persoanelor decedate în teritoriile din apropierea frontului.

Potrivit hackerilor, datele obținute nu conțin numele persoanelor decedate.

Sute de mii de morți în războiul lui Putin contra Ucrainei

Serviciul rus al BBC și publicația Mediazona au reușit să identifice, pe baza informațiilor din surse publice, 285.023 de militari ruși morți până la 30 octombrie.

Cea mai numeroasă categorie o reprezintă voluntarii, cu 99.204 morți (35% din total). Urmează militarii angajați pe bază de contract, cu 74.059 de morți (26%), deținuții trimiși pe front din penitenciare, cu 27.732 de morți (10%), și militarii mobilizați, cu 20.901 morți (7%).

Potrivit calculelor publicate de The Economist, numărul militarilor ruși morți în Ucraina ar fi putut ajunge la 770.000 până la sfârșitul lunii octombrie, în timp ce pierderile totale ar fi putut atinge 2,1 milioane de persoane.

Totodată, luna octombrie s-a încheiat cu un nou record al numărului de militari ruși morți și răniți: 54.000, potrivit Bloomberg, care a citat date ale serviciilor europene de informații.

În medie, generalii Statului Major rus, cărora Kremlinul le-a cerut să cucerească Donbasul cu orice preț, au pierdut 12.000 de militari pe săptămână, peste 1.700 pe zi și mai mult de 70 pe oră.

Cu toate acestea, în octombrie, armata rusă a pierdut controlul asupra a aproximativ 160 de kilometri pătrați de teritoriu, după ce în septembrie pierduse 80,8 kilometri pătrați, potrivit estimărilor Institutului american pentru Studiul Războiului (ISW).

De la începutul anului, în perioada ianuarie-octombrie, trupele ruse au cucerit mai puțin de 1.000 de kilometri pătrați din teritoriul Ucrainei, de aproape 3,5 ori mai puțin decât în aceeași perioadă a anului 2025, potrivit datelor proiectului OSINT DeepState.