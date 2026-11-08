R. Moldova s-a conectat direct la rețeaua energetică a României. Maia Sandu: „Acum, nimeni nu ne mai poate șantaja cu energia”

3 minute de citit Publicat la 22:37 08 Noi 2026 Modificat la 22:53 08 Noi 2026

Foto: Facebook/Maia Sandu

Republica Moldova s-a conectat direct la rețeaua energetică a României cu ajutorul „liniei independenței energetice”, linia electrică aeriană Vulcănești-Chișinău, care tocmai ce a fost dată în exploatare, relatează deschide.md. Noua linie permite transportul energiei electrice din România și din Europa direct în Republica Moldova. Astfel, Republica Moldova nu va mai depinde energia rusească și nicide nodul energetic din zona Transnistriei separatiste. Președinta Maia Sandu a salutat intrarea în funcțiune a noii linii și a spus că „acum, nimeni nu ne mai poate șantaja cu energia”.

La ceremonia organizată la Stația Electrică Chișinău au participat președinta moldoveană, Maia Sandu, comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, aflat într-o vizită în Republica Moldova, și ministrul energiei moldovean, Dorin Junghietu.

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Today we launched the Vulcănești–Chișinău power line, linking Moldova to Romania and the European grid. For decades, Moscow used energy to blackmail us. No more: Moldova buys zero Russian gas, and two more power lines to Romania are on the way. Thanks to all who made it happen. https://t.co/Q8OrgDbtBV — Maia Sandu (@sandumaiamd) November 8, 2026

„Dependența de un număr limitat de surse și rute de aprovizionare ne-a costat. De fiecare dată când Moldova îndrăznea să aleagă altceva decât își dorea Moscova, eram amenințați că vom rămâne fără lumină și căldură. Și au fost perioade în care am fost deconectați”, a declarat Maia Sandu.

Potrivit președintei moldovene, linia Vulcănești–Chișinău este una dintre cele mai importante investiții în infrastructura strategică a Republicii Moldova și îi oferă statului moldovean posibilitatea de a decide de unde își procură energia.

„Acest proiect consolidează posibilitatea noastră să cumpărăm energia fără să fim vulnerabili la presiuni și șantaj”, a mai spus Maia Sandu.

Încheierea dependenței energetice de Rusia

La rândul său, Marta Kos a declarat că punerea în funcțiune a acestui nou element de infrastructură energetică marchează încheierea dependenței energetice a Republicii Moldova față de Rusia.

„Astăzi putem spune cu adevărat: dependența energetică a Republicii Moldova față de Rusia a fost stopată. Nicio țară nu are dreptul să utilizeze sursele energetice pentru a dicta ceva Moldovei. Acum puteți lua energie de unde vă doriți”, a spus oficiala europeană.

Kos a recunoscut, totodată, că prețurile la energie continuă să reprezinte o povară pentru populație și a dat asigurări că sprijinul european va continua.

„Cunoaștem că prețurile sunt în continuare o povară pentru cetățeni, dar puteți miza în continuare pe UE pentru ajutor”.

Linia Vulcănești–Chișinău are aproximativ 158 de kilometri și este însoțită de lucrări de modernizare a stațiilor electrice Vulcănești și Chișinău. Proiectul a fost finalizat cu o întârziere de peste doi ani față de termenul inițial, stabilit pentru august 2024, mai scrie deschide.md. Maia Sandu a menționat că termenele au fost prelungite inclusiv din cauza războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Autoritățile susțin că noua linie oferă o rută suplimentară pentru importul energiei electrice din România și din sistemul energetic european, reducând dependența de infrastructura amplasată în regiunea transnistreană.

La finalul ceremoniei, Dorin Junghietu le-a oferit simbolic Maiei Sandu și Martei Kos câte o bucată de conductor electric utilizat la construcția liniei.

Autoritățile pregătesc și alte proiecte de interconectare energetică menite să diversifice rutele de aprovizionare și să consolideze conexiunea Republicii Moldova cu sistemul energetic european.