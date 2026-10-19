Cum ar putea crește pensiile în 2027. Cele două scenarii luate în calcul. La cât ar ajunge pensia minimă, după o "indexare prudentă"

Cum ar putea crește pensiile în 2027 / FOTO: Agerpres

Dacă va fi învestit, ar urma ca Guvernul Luca Niculescu să-şi înceapă mandatul în forță chiar din prima zi, cu numeroase urgențe de rezolvat. În primul rând, trebuie făcută rectificarea bugetară cât mai repede pentru a fi alocați bani către sistemul de Sănătate, apoi trebuie decis şi procentul cu care s-ar indexa pensiile din 2027. În scenariul în care s-ar lua în considerare rata inflaţiei se discută de 7%, dar în varianta prudentă ar fi vorba despre doar 5%.

Aşadar, în scenariul unei indexări prudente, de 5%, pensia minimă din România ar creşte cu 64 lei (ar ajunge la suma netă de 1.345 lei), iar cea medie ar creşte cu 139 de lei. Dacă pensiile ar fi indexate cu 7%, adică s-ar lua în considerare rata inflaţiei, aşa cum prevede legea, pensia minimă ar creşte cu 89 lei, iar cea medie cu 194 lei.

Potrivit unor calcule, în cei doi ani de "îngheţări", pensionarii au pierdut din puterea de cumpărare între 200 şi 500 de lei, pentru că inflaţia pe cei 2 ani a ajuns la 16%.

Manole vrea un audit înainte de a stabili cu cât cresc pensiile

Pensiile vor fi indexate anul viitor, însă procentul exact va fi stabilit abia după ce noul Guvern va face un audit al cheltuielilor statului și o rectificare bugetară. Florin Manole, propus pentru funcția de ministru al Muncii în Cabinetul condus de Luca Niculescu, a declarat vineri, la Antena 3 CNN, că nu își asumă deocamdată niciun procent, nici măcar pe cel de 7%, care ar rezulta din aplicarea formulei legate de inflația din anii anteriori.

„Nici programul de guvernare, nici eu nu ne-am hazardat să folosim procente, pentru că, așa cum am spus, a spus și Sorin Grindeanu, trebuie să facem un soi de audit asupra cheltuielilor statului. Trebuie să facem o rectificare și să vedem ce bani sunt, ce bani lipsesc pentru cheltuielile pentru anul ăsta. Dar încă o dată, cu certitudine indexarea va avea loc”, a spus Florin Manole.

Întrebat din nou despre cele 7%, ministrul propus a recunoscut că acesta este rezultatul formulei de calcul, dar a insistat că Guvernul trebuie mai întâi să vadă cât își poate permite.

„Știu, știu, aveți dreptate și nu am contestat asta. Spun doar că e nevoie să avem această privire de ansamblu și să vedem cât de mult ne permitem să indexăm pensiile, pentru că o vom face, dar încă o dată, cu un procent pe care îl vom vedea a fi disponibil”, a explicat el.