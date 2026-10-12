Luca Niculescu anunţă că pensiile vor fi mărite în 2027. "Nu pot să spun cu cât, e nevoie de o indexare prudentă"

Luca Niculescu anunţă că pensiile vor fi mărite în 2027. Foto: Getty Images

Premierul desemnat, Luca Niculescu, a relatat, la Antena 3 CNN, discuţia pe care a avut-o cu câţiva pensionari care l-au întrebat, recent, dacă pensiilor vor fi mărite. "Le-am spus că la anul vor fi pensii mărite, încă nu pot să spun cu cât", a povestit Niculescu.

Premierul desemnat a adăugat şi că "inegalităţile foarte mari din România" trebuie reduse şi că statul trebuie să colecteze mai bine.

"(n.r. - despre pensii v-au întrebat dacă la indexaţi de la 1 ianuarie?)

Ei (n.r. - pensionarii cu care s-a întâlnit) nu vorbesc de indexare, ei spun că vrem pensii mai mari, pentru că avem pensii mici şi am lucrat toată viaţa. Le-am spus că la anul vor fi pensii mărite, încă nu pot să spun cu cât. Folosesc această expresie care sună tehnic "indexare prudentă" a pensiilor, dar sunt convins că trebuie să facem tot ce ţine de noi pentru a face ca viaţa oamenilor să fie mai bună.

Trebuie să lucrăm pentru a reduce inegalităţile foarte mari din România. Există proiecte, trebuie să folosim banii europeni mai bine, trebuie să colectăm mai bine. Deja ANAF funcţionează mai bine anul acesta, dar există o marjă de proges foarte mare", a declarat Luca Niculescu.

Întrebat despre scenariile privind o formulă de guvernare, Niculescu a spus că „toate opțiunile sunt pe masă”.

„Cât timp avem discuții, cât timp negociem, toate opțiunile sunt pe masă. Mai puțin, prima (varianta unui guvern PSD-PNL-UDMR) mi se pare cea mai puțin fezabilă, cea care ar fi fost cea mai utilă, dar asta este, iau act de deciziile partidelor și construiesc cu ceea ce am”, a spus Luca Niculescu.