Luca Niculescu: „În momentul acesta nu cred că PNL intră în guvern, dar mai sunt și alte soluții. Putem avea un guvern hibrid”

Luca Niculescu nu exclude varianta unui guvern tehnocrat: „E cea mai fragilă soluție, dar e o soluție”.Publicat acum 1 minut
Întrebat despre scenariile privind o formulă de guvernare, Niculescu a spus că „toate opțiunile sunt pe masă”.
„Cât timp avem discuții, cât timp negociem, toate opțiunile sunt pe masă. Mai puțin, prima (varianta unui guvern PSD-PNL-UDMR) mi se pare cea mai puțin fezabilă, cea care ar fi fost cea mai utilă, dar asta este, iau act de deciziile partidelor și construiesc cu ceea ce am”, a spus Luca Niculescu.
Premierul desemnat nu a exclus varianta unui guvern tehnocrat.
„Este, aș spune, o soluție care e probabil cea mai fragilă, dar este o soluție. E mai bine decât nicio soluție. E mai bine decât să nu ai guvern în continuare și să ai spectrul alegerilor anticipate. Îmi cer scuze, poate acum folosesc, am o părere personală, dar cred că alegerile anticipate pentru România, sigur sunt o soluție, pentru că alegerile anticipate sunt o soluție democratică, dar ne-ar întârzia și mai mult. Iar problemele pe care le evocați sunt atât de serioase încât nu cred că mai putem aștepta câteva luni”.
Luca Niculescu avertizează că rectificarea bugetară trebuie făcută urgent: „Situația este foarte serioasă”Publicat acum 5 minute
„Am văzut, cred că toate datele macroeconomice care contează.
Am avut întâlniri cu, evident, cu domnul Bolojan, atât în calitate de prim-ministru, cât și în calitate de șef de partid. Am avut întâlniri cu ministrul Finanțelor, am văzut cu domnul Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale, și cu alți responsabili.
Situația este foarte serioasă, nu vreau să ia cineva ceea ce spun ca pe un motiv de panică. Există soluții, prima soluție fiind formarea unui guvern, dar după cum știți și dumneavoastră, sunt probleme cu energia.
Avem nevoie de un guvern care să ia măsuri pentru a-i proteja pe cei mai vulnerabili. Avem nevoie de o rectificare bugetară rapidă, asta înseamnă câteva săptămâni.
Avem nevoie, foarte important, de buget pentru anul viitor, care să fie terminat, să fie încheiat până la sfârșitul acestui an, pentru că la începutul anului viitor vin iar agențiile de rating și trebuie să ai un buget credibil.
Ai nevoie de un guvern care să funcționeze, care să funcționeze cu puteri depline”.
Întrebat dacă există riscul ca salariile să nu mai poată fi plătite, premierul desemnat a răspuns:
„Rectificarea bugetară este esențială pentru elimina aceste blocaje pe care le spuneți, pentru că sigur, bugetul a fost construit într-un fel, dar în timpul unui an se întâmplă și lucruri neprevăzute. Nimeni nu putea să prevadă la începutul anului că o să avem această criză pe piața energetică mondială, că va crește prețul combustibilul atât de mult. Avem o problemă mare cu combustibilul, de la mașinile IGSU, de la alte utilaje care există în administrația română”
Luca Niculescu: „În momentul acesta nu cred că PNL intră în guvern, dar mai sunt și alte soluții. Putem avea un guvern hibrid”Publicat acum 13 minute
„Rolul meu nu este să facă aceste partide să se iubească. Există o doză mare de neîncredere între ele și dacă ar fi existat soluții simple, nu s-ar fi ajuns la mine. Adică, în mod normal, politica este făcută de politicieni.
Premierul unei țări este, în general, în cele mai multe cazuri, un om politic, ieșit dintr-un partid care are majoritate sau dintr-un partid de unde este desemnat de președinte. Deci situația este una specială de s-a ajuns la desemnarea mea. Ăn continuare sunt discuții. Au fost discuțiile de joi, discut cu liderii politici la telefon în fiecare zi vor mai fi și alte discuții.
Nu pot să vă spun prea mult din toate discuțiile, mă înțelegeți foarte bine, pentru că chiar dacă nu sunteți diplomat, cunoașteți că o negociere are gradul ei de confidențialitate.
Într-adevăr, mi-ar plăcea să am o majoritate solidă, transparentă și cât mai multe partide care se angajează în acest guvern.
În clipa de față este foarte important ca România să aibă un guvern. Aș spune aceasta este acesta este primul lucru. Avem nevoie de atâtea lucruri înainte de venirea iernii încât avem nevoie de un guvern. Sigur, cum ziceam, cel mai bine ar fi să ai un guvern care este susținut de această majoritate solidă. Nu este singura opțiune. Mai sunt și altele.
PNL a spus-o prin vocea domnului Bolojan destul de clar. Noi continuăm discuțiile, dar nu cred sincer...
Nu cred că aceasta este soluția care ar fi cea mai fezabilă, dar mai sunt și alte soluții.
Poți să ai un guvern hibrid, un guvern în care din care să facă parte unul dintre partide, două partide și câțiva tehnocrați, câțiva oameni care se pricep la treburile țării.
Poți să ai un guvern tehnocrat în care ai numai tehnocrați, cu un acord între partide, în așa fel încât să existe câteva mize pe care să înțeleg, cum ar fi adoptarea bugetului, cum ar fi faptul că nu se lansează în excese în Parlament, care după aceea să ducă la dezechilibrarea țării. Deci există și aceste formule, sunt ceva mai fragile. Dar primul, primul lucru la care trebuie să ne gândim este la creionarea, la crearea unui guvern. Haideți să facem un guvern. Suntem de prea multă vreme fără guvern.
Chiar dacă e greu, înțeleg toate neîncrederile care au apărut între partid în atâția ani. Ne-ar ajuta și pentru predictibilitatea și credibilitatea României pe plan internațional. Încă o dată, noi depindem foarte mult de finanțările de pe piețele internaționale. Una este să ai o țară care ajunge la o soluție clară, transparentă, cu un prim-ministru, fie el tehnocrat, dar un om care este și el relativ cunoscut în cercurile internaționale. ”
Luca Niculescu: „Avem dialog cu toate partidele și până joi sper să o rezolvăm”Publicat acum 16 minute
Realizatorul Antena 3 CNN, Mircea Badea, l-a întrebat pe Luca Niculescu pe ce calități se bazează atunci când interacționează cu „vechi ocnași ai politicii din România, care se urăsc teribil între ei”:
„Am capacitate de a asculta, am capacitate de dialog, am gestionat în ultimii patru ani poate cel mai complex dosar pentru România, care înseamnă aderarea la OCDE, clubul țărilor dezvoltate. România este paradoxală, între junk și OCDE, dar nu este primul paradox.
Acest proces de aderare a însemnat discuții cu toate instituțiile din România, cu toate partidele din România pentru a obține sprijinul lor. Din cele 8 țări care încearcă acum să intre în OCDE, România e prima care a încheiat criteriile tehnice.
Asta pentru că atunci când au vrut, politicienii români au putut. S-au făcut peste 100 de reforme, toate mergând spre îmbunătățirea vieții românilor.
Cred că acestea sunt calități care le-au făcut pe domnul președinte să se gândească că în acest context complicat economic, social, politic aș fi persoana care să găsește soluții. Avem dialog cu toate partidele și până joi sper să o rezolvăm”.
Luca Niculescu, dezvăluire emoționantă despre Mineriada din 1999Publicat acum 25 minute
Luca Niculescu a dezvăluit cum a salvat o jurnalistă de la moarte la Mineriada din 1999. Loredana Chimoiu a povestit cum a fost înconjurată de mineri și a fost lovită și înjurată după ce a încheiat transmisiunea la Antena 1, moment în care Luca Niculescu, care pe atunci era jurnalist la RFI, a scos-o din mijlocul lor.
„Am reacționat cum ar face-o oricine. Când vezi că e cineva agresat intervii. Ce uită ea, e că și ea m-a salvat pe mine. Am luat-o dintre ei, am țipat, a fost o secundă, era imediat după ce se semnase Pacea de la Cozia, și unii dintre minerii de la Târgu Jiu erau nemulțumiți că se semnase acea pace, ei voiau să meargă mai departe spre București și erau iritați pe noi, pe jurnaliști.
Am luat-o și am împins-o, am fugit împreună către Prefectură. Eram de șase zile deja pe drum cu minerii. Ajungem în fața prefecturii unde era lanțul de jandarmi, o împing pe Loredana, ea trece de lanțul de jandarmi, noi cu minerii în spate, pe mine nu mă lăsau, credeau că sunt unul dintre mineri, eu rămăsesem, luam bastoane, și Loredana a strigat „este ziarist, lăsați-l să trece” și ea m-a trecut de cealaltă parte. Nu ne-am mai văzut de atunci”.
Loredana Chimoiu l-a întrebat pe Luca Niculescu ce trebuie făcut pentru a fi protejați jurnaliștii care devin țintele mulțimilor furioase atunci când relatează de la proteste sau alte manifestații de stradă:
„Protestele pot fi justificate, violențele nu pot fi niciodată justificate. Trebuie lucrat în continuare cu cei care cred în democrație, trebuie făcut în așa fel încât forțele de ordine să își facă treaba, trăim într-o societate din ce în ce mai violentă, nu se întâmplă doar în România, cred că e o responsabilitate și a noastră și a presei. Și cuvintele sunt arme. Trebuie să fim atenți, dar orice cuvinte am folosi ele nu trebuie să fie răsplătite prin violență”.
Luca Niculescu continuă negocierile pentru formarea guvernuluiPublicat acum 2 ore si 58 minute
După ce vineri s-a întâlnit cu liderii PSD, PNL și UDMR, premierul desemnat a continuat luni discuțiile cu reprezentanții USR, cu cei ai Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, cu liderii Grupului PACE - Întâi România și cu reprezentanți ai Grupului parlamentar Uniţi pentru România.
La finalul discuțiilor cu liderii USR, Dominic Fritz a declarat că partidul ar putea vota un guvern politic PNL-UDMR.
„(...)Nu vom mai forma un guvern cu partidul care este responsabil pentru acest blocaj, care este responsabil pentru preţurile care cresc din ce în ce mai mult pentru toţi românii. Asta înseamnă că nu vom vota un guvern din care să fie miniştri PSD. Am spus că dacă există posibilitatea unui guvern PNL-USR-UDMR, cu el premier, este cu siguranţă ceva la ce ne-am uita cu mare deschidere”, a spus Fritz.
Premierul desemnat poate conta și pe cele 17 voturi ale minorităților naționale, în timp ce grupul PACE a anunțat că va vota doar un guvern politic.
Social-democrații, de asemenea, au anunțat că nu susțin un guvern de tehnocrați și vor să participe la guvernare doar alături de PNL și UDMR.
„Luca Niculescu nu e prim-ministrul PSD, e independent, cerem efort comun al tuturor partidelor responsabile. Nu e concurs de a arunca vina unul pe altul. Să nu se mai facă calcule politice. Vor să dea un vot de conjunctură și de a doua zi să dea picioare în gură în Parlament. Cerem un efort comun de la PNL și UDMR. Nu se va înțelege treaba asta, se intră pe scenariul anticipatelor”, a spus Sorin Grindeanu, președintele PSD.
Luca Niculescu declarat luni, la Radio România Actualități că este nevoie de un guvern care nu doar să treacă de votul Parlamentului, ci să poată și guverna, și a propus un acord de susținere pe șase luni între partide pentru adoptarea unor măsuri prioritare.
„Înțeleg diferențele dintre partide și neîncrederea care există între ele și dacă ar fi existat soluții simple am fi avut demult un guvern și problemele pe care le avem acum nu le-am fi avut, dar aceste probleme există, în timp ce guvernul cu puteri depline nu există. Am propus să ne gândim la un acord de susținere, şase luni de exemplu, a unor reforme prioritare și a unor demersuri prioritare pe care le are de făcut România și sper ca partidele care evident că se gândesc la interesul României să ajungă la o înțelegere, să lucrăm împreună pentru a găsi o formulă pentru a scoate țara din această criză politică, economică și socială”, a spus premierul desemnat.
La ora 21, Luca Niculescu va fi la „Sinteza zilei”. Premierul desemnat, față în față cu Mihai GâdeaPublicat acum 3 ore si 15 minute
Cum vrea Luca Niculescu să redreseze economia României, ce măsuri pregătește și ce sacrificii le-ar putea cere românilor? Premierul desemnat răspunde la întrebări într-un interviu special realizat de Mihai Gâdea, luni, de la ora 21:00, în emisiunea „Sinteza zilei”, la Antena 3 CNN.
„Jurnalismul nu decide cine conduce. Dar are datoria să întrebe în numele celor conduși. Un interviu care poate decide soarta unui guvern și direcția în care va merge România”, a precizat Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii „Sinteza zilei”.
Într-un experiment politic și mediatic fără precedent, liderii partidelor vor urmări interviul în direct și vor anunța, la final, dacă vor vota sau nu noul Guvern în Parlament.
Va reuși premierul desemnat să obțină sprijinul necesar pentru formarea Guvernului? Răspunsurile lui Luca Niculescu și reacțiile liderilor politici, luni, de la ora 21:00, la Antena 3 CNN. Interviul va putea fi urmărit și în format LiveText pe Antena3.ro.