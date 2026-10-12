Luca Niculescu: „În momentul acesta nu cred că PNL intră în guvern, dar mai sunt și alte soluții. Putem avea un guvern hibrid”

Publicat acum 13 minute

„Rolul meu nu este să facă aceste partide să se iubească. Există o doză mare de neîncredere între ele și dacă ar fi existat soluții simple, nu s-ar fi ajuns la mine. Adică, în mod normal, politica este făcută de politicieni.

Premierul unei țări este, în general, în cele mai multe cazuri, un om politic, ieșit dintr-un partid care are majoritate sau dintr-un partid de unde este desemnat de președinte. Deci situația este una specială de s-a ajuns la desemnarea mea. Ăn continuare sunt discuții. Au fost discuțiile de joi, discut cu liderii politici la telefon în fiecare zi vor mai fi și alte discuții.

Nu pot să vă spun prea mult din toate discuțiile, mă înțelegeți foarte bine, pentru că chiar dacă nu sunteți diplomat, cunoașteți că o negociere are gradul ei de confidențialitate.

Într-adevăr, mi-ar plăcea să am o majoritate solidă, transparentă și cât mai multe partide care se angajează în acest guvern.

În clipa de față este foarte important ca România să aibă un guvern. Aș spune aceasta este acesta este primul lucru. Avem nevoie de atâtea lucruri înainte de venirea iernii încât avem nevoie de un guvern. Sigur, cum ziceam, cel mai bine ar fi să ai un guvern care este susținut de această majoritate solidă. Nu este singura opțiune. Mai sunt și altele.

PNL a spus-o prin vocea domnului Bolojan destul de clar. Noi continuăm discuțiile, dar nu cred sincer...

Nu cred că aceasta este soluția care ar fi cea mai fezabilă, dar mai sunt și alte soluții.

Poți să ai un guvern hibrid, un guvern în care din care să facă parte unul dintre partide, două partide și câțiva tehnocrați, câțiva oameni care se pricep la treburile țării.

Poți să ai un guvern tehnocrat în care ai numai tehnocrați, cu un acord între partide, în așa fel încât să existe câteva mize pe care să înțeleg, cum ar fi adoptarea bugetului, cum ar fi faptul că nu se lansează în excese în Parlament, care după aceea să ducă la dezechilibrarea țării. Deci există și aceste formule, sunt ceva mai fragile. Dar primul, primul lucru la care trebuie să ne gândim este la creionarea, la crearea unui guvern. Haideți să facem un guvern. Suntem de prea multă vreme fără guvern.

Chiar dacă e greu, înțeleg toate neîncrederile care au apărut între partid în atâția ani. Ne-ar ajuta și pentru predictibilitatea și credibilitatea României pe plan internațional. Încă o dată, noi depindem foarte mult de finanțările de pe piețele internaționale. Una este să ai o țară care ajunge la o soluție clară, transparentă, cu un prim-ministru, fie el tehnocrat, dar un om care este și el relativ cunoscut în cercurile internaționale. ”