Procentul cu care vor fi indexate pensiile va fi stabilit după un „audit”. Florin Manole: „Să vedem câți bani sunt și cât ne permitem”

Florin Manole. sursa foto: Agerpres

Pensiile vor fi indexate anul viitor, însă procentul exact va fi stabilit abia după ce noul Guvern va face un audit al cheltuielilor statului și o rectificare bugetară. Florin Manole, propus pentru funcția de ministru al Muncii în Cabinetul condus de Luca Niculescu, a declarat vineri, la Antena 3 CNN, că nu își asumă deocamdată niciun procent, nici măcar pe cel de 7%, care ar rezulta din aplicarea formulei legate de inflația din anii anteriori.

„Nici programul de guvernare, nici eu nu ne-am hazardat să folosim procente, pentru că, așa cum am spus, a spus și Sorin Grindeanu, trebuie să facem un soi de audit asupra cheltuielilor statului. Trebuie să facem o rectificare și să vedem ce bani sunt, ce bani lipsesc pentru cheltuielile pentru anul ăsta. Dar încă o dată, cu certitudine indexarea va avea loc”, a spus Florin Manole.

Întrebat din nou despre cele 7%, ministrul propus a recunoscut că acesta este rezultatul formulei de calcul, dar a insistat că Guvernul trebuie mai întâi să vadă cât își poate permite.

„Știu, știu, aveți dreptate și nu am contestat asta. Spun doar că e nevoie să avem această privire de ansamblu și să vedem cât de mult ne permitem să indexăm pensiile, pentru că o vom face, dar încă o dată, cu un procent pe care îl vom vedea a fi disponibil”, a explicat el.

„Nu vor mai fi tăieri”

Manole a ținut să transmită că viitorul Guvern nu are de gând să le ceară pensionarilor și persoanelor cu dizabilități să suporte singuri efortul de redresare a bugetului, chiar dacă România trebuie să respecte în continuare angajamentele asumate față de Comisia Europeană și ținta de deficit.

„Aș mai adăuga un lucru: cu certitudine, următorul Guvern, și e scris și asta în programul de guvernare, nu are ca obiectiv să pună toată povara redresării bugetului României pe umerii pensionarilor și ai persoanelor cu dizabilități, de exemplu. Asta este un lucru clar, un lucru ferm. Nu vor mai fi tăieri, dar indexarea se va face, încă o dată, cu un procent pe care îl vom putea preciza după ce avem o analiză, pentru că tot ceea ce ține de obligațiile României față de creditori, față de Comisia Europeană, trebuie respectat, ținta de deficit și așa mai departe”, a declarat Manole.

Salariul minim și alocațiile, „conform legii”

Programul de guvernare nu spune clar ce se va întâmpla cu salariile bugetarilor din 2027 și nici dacă alocațiile copiilor, care nu au mai fost indexate de doi ani, vor crește.

Întrebat despre aceste lucruri, Florin Manole a explicat că, în cazul salariului minim, Guvernul va aplica formula prevăzută de directiva europeană și de legislația românească, care ține cont de inflație și de productivitate.

„În primul rând, raportat la salariul minim, există prevedere în programul de guvernare care spune că vom respectă directiva europeană și legislația în vigoare. Este vorba despre o formulă de calcul a indexărilor care decurge din niște cifre de la Institutul Național de Statistică legate de inflație, de productivitate. În fine, în noiembrie, aceste analize trebuie să existe. Trebuie să existe o întâlnire în Consiliul Național Tripartit, așa a fost și anul trecut, astfel încât să se facă indexarea respectivă”, a spus el.

Ministrul propus a mai precizat că „în ceea ce privește alocațiile, avem lege în vigoare, așadar, aceasta rămâne, ca să zic așa, conform legii”.

Noua lege a salarizării, cu dialog social și fără „greșelile” din trecut

Cât despre salariile din sistemul public, Manole a confirmat că noua lege a salarizării ar trebui să fie gata în 2027, fără să spună însă când va intra în vigoare. El a recunoscut că subiectul este unul delicat și a promis că, de această dată, sindicatele vor fi consultate, pentru a nu se repeta situații precum greva din sănătate.

„În legătură cu salariile bugetarilor și noua lege a salarizării, programul de guvernare prevede un orizont larg, că în 2027 va trebui să avem o nouă lege a salarizării. Așa cum știți, acesta este un subiect extrem de sensibil, pentru că e vorba despre veniturile meritate ale oamenilor din sănătate, educație, apărare, ordine publică. Toate domeniile posibile (…). Aici va trebui să avem o cu totul și cu totul altă abordare, în sensul că dialogul social trebuie să existe. Nu trebuie să mai existe greșeli și probleme precum anterior. Ne amintim cu toții greva din sănătate. Evident că așa ceva va fi evitat”, a declarat Manole.