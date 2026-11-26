Cine răspunde când un algoritm îți schimbă viața? Inteligența artificială și viitorul democrației, în dezbatere la București

2 minute de citit Publicat la 10:32 26 Noi 2026 Modificat la 10:32 26 Noi 2026

Foto: PUCL

Câtă putere le dăm algoritmilor și cine răspunde pentru deciziile luate cu ajutorul lor? Întrebările au stat în centrul conferinței „Om vs. Robot”, organizată miercuri, 25 noiembrie, la sediul din București al Partidului Umanist Conservator Liberal. A doua întâlnire din seria „Dialoguri pentru Viitor” a adus în discuție influența marilor platforme tehnologice și rolul pe care oamenii trebuie să îl păstreze în deciziile care îi afectează pe cetățeni.

La dezbatere au participat Daniel Florea, liderul filialei București a Partidului Umanist Conservator Liberal, dr. Anca Sigartău, actriță și profesoară, Codruț Șereș, secretarul general al partidului, Mihai Coca-Constantinescu, liderul organizației de tineret, și dr. Andrei Minea, medic urolog. Conferința a fost moderată de Alexandru Crișan, secretar general adjunct al partidului.

Cum verificăm o informație când și vocea poate fi imitată?

Pornind de la principiul „Omul, valoarea centrală a societății”, participanții au discutat despre verificarea informațiilor într-un mediu digital în care imaginile și vocile pot fi imitate cu ajutorul inteligenței artificiale. Dezbaterea a abordat și limitele până la care aceste sisteme ar trebui să intervină în procesele decizionale care afectează cetățenii.

Una dintre mizele discutate a fost transparența. Când o hotărâre se bazează pe evaluarea unui sistem de inteligență artificială, persoana vizată trebuie să poată înțelege cum s-a ajuns la acea hotărâre și să o poată contesta. Participanții au pus astfel în discuție atât rolul tehnologiei, cât și răspunderea celor care o folosesc.

Andrei Minea cere reguli pentru folosirea inteligenței artificiale

Medicul urolog Andrei Minea, doctorand la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București și membru al asociațiilor Română și Europeană de Urologie, a vorbit despre aplicațiile inteligenței artificiale în medicină. Cu experiență în chirurgia laparoscopică și robotică și interes pentru utilizarea acestor instrumente în oncologie, medicul a pledat pentru supravegherea umană și a subliniat responsabilitatea medicului în luarea deciziilor.

„În România de astăzi mai mult se bârfește decât se vorbește despre AI și cred cu tărie că este un domeniu pe care statul trebuie să îl reglementeze în viitorul apropiat. Trebuie să știm să ne folosim de aceste instrumente extraordinare pe care le avem, bineînțeles, sub atentă supraveghere și coordonare umană”, a declarat dr. Andrei Minea.

Anca Sigartău aduce în discuție rolul inteligenței artificiale în artă

Actrița și profesoara Anca Sigartău a vorbit despre felul în care dezvoltarea inteligenței artificiale se vede din perspectiva unui artist.

„Inteligența artificială poate juca un rol foarte important în multe domenii, însă în meseria mea și, în general, în tot ceea ce ține de domeniul artistic, discuția se poartă într-un alt registru. Dar trebuie să recunoaștem că este un element din ce în ce mai important în viețile noastre”, a spus dr. Anca Sigartău.

Dezbaterea continuă cu un concurs pentru liceeni

Daniel Florea, liderul filialei București a partidului, a apreciat întrebările ridicate de tineri la conferință și și-a exprimat încrederea în felul în care aceștia vor folosi tehnologia.

„M-a onorat mult invitația tinerilor colegi din Partidul Umanist Conservator Liberal, care astăzi au pus câteva întrebări extrem de pertinente și relevante pentru societate. Iar răspunsurile pe care le-am auzit îmi dau foarte multă încredere că tinerii noștri vor ști să folosească roboții, mașinile, inteligența artificială, pentru a-și îmbunătăți viața în veacurile ce urmează”, a declarat Daniel Florea.

La finalul conferinței, organizatorii au anunțat că tema „Om vs. Robot” va continua printr-un concurs de dezbateri destinat liceenilor. Elevii vor avea ocazia să își susțină propriile puncte de vedere despre inteligența artificială, responsabilitate și viitorul societății. Detaliile privind organizarea concursului și înscrierile vor fi comunicate ulterior.