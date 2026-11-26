3 minute de citit Publicat la 13:20 26 Noi 2026 Modificat la 13:29 26 Noi 2026

În Austria, prima ninsoare a sezonului a provocat joi perturbări importante în trafic. FOTO: Wiener Neustadt/ Captură video

Un episod de vreme severă afectează centrul și sudul Europei, unde ninsorile abundente și temperaturile scăzute provoacă probleme în trafic. Austria, Italia și Slovenia se confruntă cu precipitații însemnate, drumuri acoperite de zăpadă și vânt puternic, iar în unele regiuni au fost raportate accidente, ambuteiaje și restricții de circulație. Fenomenul este provocat de depresiunea atmosferică Xela, care s-a poziționat deasupra nordului Italiei și aduce primele condiții de iarnă din acest sezon, inclusiv în zonele joase. În Austria, meteorologii au avertizat asupra unor acumulări de 10 până la 15 centimetri de zăpadă în mai multe regiuni, inclusiv în zona Vienei, potrivit serviciului meteorologic din Austria.

Episodul de vreme rece din Europa vine într-un moment în care meteorologii urmăresc și evoluția neobișnuită a vortexului polar. Sistemul de vânturi puternice din stratosferă, care menține în mod normal aerul foarte rece în apropierea Arcticii, a început să slăbească neobișnuit de devreme în acest an. Potrivit Reuters, perturbarea vortexului polar poate favoriza deplasarea maselor de aer rece către latitudini mai sudice, crescând riscul unor episoade de frig în Europa și America de Nord. Specialiștii avertizează însă că fenomenul nu înseamnă automat o iarnă geroasă.

Drumuri închise în Austria

În Austria, prima ninsoare a sezonului a provocat joi perturbări importante în trafic, în special în partea de est a țării. Autostrada A21, centura exterioară a Vienei, a fost închisă în ambele sensuri între nodurile Steinhäusl și Vösendorf, după ce mai multe vehicule au rămas blocate în condițiile de iarnă, potrivit orf.at.

Ninsoarea a îngreunat și circulația în Viena, unde au fost raportate ambuteiaje pe mai multe artere importante, printre care Südosttangente, Brünner Straße și Nordbrücke. Transportul public a înregistrat întârzieri, iar un accident în care a fost implicat un autobuz, în cartierul Floridsdorf, s-a soldat cu patru răniți ușor.

Probleme au fost semnalate și în landurile Carintia și Tirol. În Carintia, un accident de camion a dus la închiderea tunelului Kroislerwand de pe autostrada A10, iar aproximativ 8.000 de gospodării au rămas fără electricitate. În Tirol, drumul Fernpass a fost închis între Nassereith și tunelul Lermoos, în urma mai multor accidente. A fost suspendată și circulația trenurilor pe ruta Sillian-Innichen.

Autoritățile austriece au mobilizat utilajele de deszăpezire încă din timpul nopții, însă ninsorile urmau să continue în cea mai mare parte a țării, cu precipitații mai abundente în Tirolul de Nord și în zonele joase din est.

Acumulări de 25-40 de centimetri de zăpadă în Italia

În Italia, un sistem de joasă presiune aduce joi ploi extinse, furtuni și ninsori abundente în Alpii de Est. Potrivit meteorologilor de la iLMeteo.it, în zonele montane sunt prognozate acumulări de 25-40 de centimetri de zăpadă, iar la altitudini mari cantitățile pot ajunge la 50-60 de centimetri. În unele zone alpine, stratul de zăpadă acumulat în intervalul miercuri-joi ar putea atinge 90-110 centimetri, scrie la Republica.

Vremea se va răci și mai mult începând de vineri, când un front de aer rece dinspre Adriatică va aduce vânturi puternice de tip Bora și Grecale. Rafalele pot ajunge la 60-80 km/h pe litoralul Adriaticii, în sudul țării și în zonele montane. În regiunile centrale și sudice sunt așteptate în continuare precipitații și ninsori în zonele montane, iar temperaturile vor coborî cu 3-5 grade sub valorile normale pentru această perioadă.

În Italia, condițiile meteo vor începe să se îmbunătățească treptat în cursul weekendului. Vânturile reci vor continua să afecteze centrul și sudul țării sâmbătă, însă duminică este așteptată revenirea soarelui în cea mai mare parte a peninsulei, pe fondul extinderii unui câmp de presiune ridicată.

În Slovenia, ninsorile dinspre sud au început să slăbească joi dimineață, însă precipitațiile urmau să revină în vestul țării în cursul după-amiezii și să se extindă ulterior spre est. În zonele joase din interiorul țării sunt prognozate noi ninsori, inclusiv în timpul nopții. Vineri, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 și 3 grade Celsius în cea mai mare parte a țării, în timp ce în regiunea Primorska vor ajunge la aproximativ 9 grade.

Vremea va continua să se răcească și în România în următoarele zile, iar ploile se vor extinde treptat în cea mai mare parte a țării.

Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a declarat joi, la Antena 3 CNN, că în București ar putea să apară și primele ninsori în acest weekend. „Sâmbătă, precipitațiile vor începe sub formă de ploaie, dar se vor transforma în ninsoare în cursul după-amiezii și în noaptea de sâmbătă spre duminică”, a precizat aceasta.