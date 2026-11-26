Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost prelungită până în iunie 2027. Ce alte măsuri au fost aprobate

2 minute de citit Publicat la 13:13 26 Noi 2026 Modificat la 13:15 26 Noi 2026

Florin Barbu anunță că plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost prelungită. FOTO: Getty Images

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat, joi, că în ședința de guvern de astăzi au fost aprobate patru măsuri pentru sprijinirea producției românești și protejarea fermierilor români. Potrivit acestuia, printre măsurile aprobate se numără prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la 30 iunie 2027 și acordarea unui ajutor de peste 314 milioane de lei pentru fermieri, destinat compensării scumpirii îngrășămintelor.

„În ședința de guvern de astăzi au fost aprobate 4 măsuri pentru sprijinirea producției românești și protejarea fermierilor români.

1. Am prelungit plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază până la 30 iunie 2027 pentru a proteja puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii și pentru a ne asigura că produselor obținute de fermierii noștri nu le sunt aplicate marje de adaos comercial uriașe în comparație cu cele aplicate produselor similare provenite din import.

2. Am prelungit și măsura importului de produse agro-alimentare din Ucraina doar pe bază de licență, cu un an, până la 31 decembrie 2027, având în vedere dificultățile uriașe pe care le întâmpină în continuare fermierii români în valorificarea producției”, a scris Florin Barbu, pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, acesta a mai anunțat că Guvernul a aprobat acordarea a 2 milioane de lei pentru crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalița.

„3. Am aprobat acordarea unui sprijin financiar de peste 314 de milioane de lei fermierilor noștri pentru compensarea scumpirii îngrășămintelor din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Compensațiile se acordă pentru suprafețele cultivate în anul 2026 cu: grâu, porumb, floarea-soarelui, rapiță, cartof, sfeclă de zahăr, legume în câmp, legume în solarii și legume în seră. Mă voi asigura că banii vor intra în conturi rapid, pentru că știu câtă nevoie au fermierii de sprijin.

4. Am aprobat acordarea a 2 milioane de lei pentru crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalița. Acest program continuă pentru a încuraja creșterea numărului de scroafe de reproducție din rase românești. Ne dorim să avem cât mai multe animale crescute în fermele din România.

Îi asigur pe toți fermierii că le sunt alături și că vom continua să găsim împreună soluții la toate problemele cu care se confruntă!”, se arată în încheierea postării.

Tot joi, premierul Luca Niculescu a anunțat, la începutul ședinței de Guvern, aprobarea a două forme de sprijin pentru fermieri.

„Fermierii noştri au nevoie de susţinere pentru a se dezvolta. Aprobăm două forme de sprijin”, a precizat el, la începutul şedinţei de Guvern.

„Este vorba despre o schemă de ajutor de stat de peste 314 milioane de lei orientată către compensarea creşterii preţurilor la îngrăşăminte din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu şi o schemă de finanţare destinată crescătorilor de animale”, a mai explicat Niculescu.