Modificat la 13:26 26 Noi 2026

Publicat la 13:04 26 Noi 2026

3 minute de citit Publicat la 13:04 26 Noi 2026 Modificat la 13:26 26 Noi 2026

Utilaj de deszăpezire echipat cu lanțuri de iarnă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o alertă meteo nowcasting Cod portocaliu de ninsori și viscol, valabilă în orele următoare în zone montane din Transilvania și Banat.

Potrivit meteorologilor, până la ora 15:00, în județele Caraș-Severin și Hunedoara, la altitudini de peste 1.800 de metri, se va semnala ninsoare însoțită de vânt puternic, cu viteză la rafală de 85 - 120 km/h, ce va determina scăderea vizibilității sub 50 de metri.

De asemenea, până la ora 18:00, va fi Cod galben de intensificări ale vântului (50 - 70 km/h) în județul Sibiu (localitățile: Avrig, Tălmaciu, Șelimbăr, Racovița, Turnu Roșu și Boița).

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum șase ore, precizează ANM.

Cod portocaliu de vânt în județul Caraș-Severin

Meteorologii au emis o avertizare imediată Cod portocaliu de vânt puternic pentru mai multe localități din județul Caraș-Severin. Alerta este valabilă astăzi, între orele 13:15 și 15:00.

Sunt vizate localitățile Moldova Nouă, Pojejena, Berzasca, Coronini și Socol.

În aceste zone sunt prognozate intensificări puternice ale vântului, cu rafale care pot atinge viteze de 70-90 km/h.

Autoritățile le recomandă locuitorilor să evite deplasările în apropierea copacilor, stâlpilor sau a altor obiecte care pot fi doborâte de vânt și să securizeze obiectele aflate în exterior.

E atenționare meteo în 12 județe, joi

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri, 25 noiembrie, o informare meteorologică de precipitații mixte, polei, ninsori și intensificări ale vântului, precum și o atenționare Cod galben de vânt puternic și ninsori viscolite în zonele montane.

Fenomenele vor afecta mai multe regiuni ale țării începând din noaptea de miercuri spre joi, 25/26 noiembrie.

Potrivit meteorologilor, informarea meteorologică este valabilă în intervalul 26 noiembrie, ora 02:00 – 27 noiembrie, ora 10:00.

ANM anunță ploi, lapoviță și ninsoare. Unde se depune strat de zăpadă

În intervalul menționat, precipitațiile vor cuprinde cea mai mare parte a țării. În vestul și sud-vestul României se vor acumula, local, cantități de apă de 15-30 l/mp.

Vor predomina ploile, însă vremea va aduce și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare în mai multe regiuni.

La începutul zilei de joi, precipitațiile vor fi mixte în dealurile subcarpatice ale Olteniei și Munteniei, iar spre seară și în cursul nopții vor afecta jumătatea de nord a Moldovei și estul Transilvaniei.

În aceste zone se va depune un strat de zăpadă cu grosimi cuprinse între 2 și 7 centimetri.

La munte vor predomina ninsorile, în special la altitudini de peste 1.400 de metri, unde meteorologii estimează depunerea unui strat de zăpadă de 5-10 centimetri, în general.

ANM avertizează și asupra riscului de polei, cu o probabilitate mai ridicată în sud-vestul țării, în centru, în nord-est și în zonele montane.

Viscol la munte. Rafalele vor ajunge la 110 km/h

În noaptea de miercuri spre joi, 25/26 noiembrie, și pe parcursul zilei de joi, 26 noiembrie, vântul va avea intensificări în Banat și pe arii restrânse în sudul Transilvaniei și în Dobrogea.

Vitezele vântului vor fi, în general, de 40-60 km/h.

În cea mai mare parte a zonei montane, rafalele vor ajunge la 60-80 km/h, iar ninsoarea va fi viscolită.

Cod galben de viscol și ninsori în Carpații Meridionali și Munții Banatului

Pe lângă informarea meteorologică, ANM a emis și o atenționare Cod galben de intensificări ale vântului și ninsori viscolite.

Avertizarea este valabilă 26 noiembrie, între orele 05:00 și 20:00 și vizează Carpații Meridionali și Munții Banatului, în general la altitudini de peste 1.400 de metri, precum și sudul Banatului.

În Carpații Meridionali și Munții Banatului, vântul va avea viteze de 60-70 km/h, iar în zona înaltă rafalele vor atinge 90-110 km/h. Acestea vor viscoli ninsoarea și vor determina scăderea vizibilității.

Meteorologii anunță ninsori moderate cantitativ, îndeosebi la altitudini de peste 1.400 de metri. Izolat, cantitățile de apă vor ajunge la 10-20 l/mp.

Stratul de zăpadă depus va avea, în general, 10-15 centimetri, însă în vestul Carpaților Meridionali poate ajunge în jurul valorii de 25 de centimetri.

De asemenea, în sudul Banatului, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-70 km/h.

Așadar, finalul lunii noiembrie aduce precipitații în cea mai mare parte a țării, iar în zonele montane sunt așteptate ninsori viscolite, rafale puternice de vânt și depuneri consistente de zăpadă.