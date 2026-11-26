Mirabela Grădinaru a participat la un eveniment în cadrul căruia Administraţia Prezidenţială şi UNICEF au marcat două momente aniversare. FOTO: INQUAM PHOTOS - Pana Tudor

Partenera preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru, a declarat, joi, în cadrul unui eveniment parte a proiectului „România în Lumină”, că în spatele statisticilor sunt copii care merg la culcare cu grija zilei de mâine, care se simt singuri şi care nu au acces la servicii de sprijin sau care se confruntă cu violenţa, discriminarea şi lipsurile. Ea susține că „aceștia au nevoie să fie văzuți și ascultați”.

„Dincolo de cifre şi bilanţuri, în spatele acestei istorii se află milioane de poveşti de viaţă, de speranţă şi de curaj. Cred că fiecare dintre noi îşi aminteşte un moment din copilărie în care s-a simţit în siguranţă, încurajat sau ascultat. Poate a fost un cuvânt bun, poate a fost o mână întinsă la un momentul potrivit sau, pur şi simplu, sentimentul că cineva crede în tine. Pentru un copil, astfel de momente pot face o diferenţă enormă. Uneori ele pot schimba chiar întregul drum al vieţii.

De aceea, atunci când vorbim despre drepturile copilului, nu vorbim doar despre convenţii, legi sau politici publice. Vorbim despre lucruri profund umane, despre grija pe care le-o purtăm copiilor, despre şansa fiecăruia de a creşte frumos, de a învăţa, de a visa şi de a-şi descoperi propriul drum”, a afirmat Mirabela Grădinaru.

Mirabela Grădinaru a mai subliniat că niciun copil nu trebuie lăsat în urmă, susținând că „şansele lui în viaţă nu trebuie să fie hotărâte de împrejurările în care s-a născut”.

„În spatele statisticilor sunt copii care merg la culcare cu grija zilei de mâine, copii care se simt singuri, care nu au acces la servicii de sprijin sau care se confruntă cu violenţa, discriminarea şi lipsurile. Sunt copii care au nevoie nu doar de ajutor, ci şi de cineva care să îi vadă, să îi asculte şi să le dea încredere.

Cred că aceasta este una dintre cele mai importante responsabilităţi ale noastre: să nu lăsăm niciun copil în urmă şi să nu permitem ca şansele lui în viaţă să fie hotărâte de împrejurările în care s-a născut”, a declarat Mirabela Grădinaru.

Potrivit acesteia, investițiile în educație și protecție socială reprezintă șansa acestora de a deveni adulți independenți și responsabili.

„Investiţiile în educaţie, sănătate şi protecţie socială sunt înainte de toate investiţii în oameni. Înseamnă să le oferim copiilor nu doar condiţii mai bune astăzi, ci şi posibilitatea de a deveni adulţi încrezători, responsabili şi liberi să îşi construiască propriul viitor. Şi mai cred că avem foarte multe de învăţat de la copii, de la sinceritatea lor, de la felul în care privesc lumea, de la curajul cu care pun întrebări şi de la speranţa cu care cred că lucrurile pot fi mai bune.

Trebuie să facem loc să vorbească şi mai ales să îi ascultăm cu adevărat. Pentru că o lume construită pentru copii nu poate fi imaginată fără vocea lor”, a mai declarat Mirabela Grădinaru.

Declarațiile au fost făcute la un eveniment în cadrul căruia Administraţia Prezidenţială şi UNICEF au marcat două momente aniversare: 80 de ani de activitate a UNICEF la nivel mondial şi 35 de ani de parteneriat şi rezultate pentru copii în România.