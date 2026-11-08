Surse: Bolojan a anunțat în PNL că vrea să dea în judecată fosta coducere să recupereze banii cheltuiți cu cartea lui Ciucă

2 minute de citit Publicat la 21:48 08 Noi 2026 Modificat la 21:48 08 Noi 2026

Liberalii au stabilit și că membrii partidului au la dispoziție o lună pentru a-și achita cotizațiile restante. Inquam Photos /George Călin

Conducerea Partidului Național Liberal s-a reunit duminică, la Vila Lac din București, în ședința Biroului Politic Național, unde au fost discutate situația financiară a partidului și mai multe decizii privind organizarea formațiunii. Potrivit surselor politice ale Antena 3 CNN, președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că va apela la instanță pentru a recupera bani de la fosta conducere a partidului.

Demersul are loc în contextul în care PNL se confruntă cu datorii de aproximativ 22 de milioane de euro. O parte dintre acestea sunt legate de cheltuielile pentru promovarea cărții „Un ostaș în slujba țării”, semnată de fostul lider liberal Nicolae Ciucă.

Potrivit surselor citate, partidul mai are de achitat aproximativ 14 milioane de lei în legătură cu această carte, însă nu dispune în prezent de banii necesari.

Un alt subiect discutat duminică a vizat fuziunea prin absorbție cu Forța Dreptei, formațiune condusă de Ludovic Orban. Potrivit surselor Antena 3 CNN, liberalii au decis demararea procedurilor pentru această fuziune, care ar putea deschide calea revenirii lui Ludovic Orban în PNL.

În cadrul ședinței, liberalii au stabilit și că membrii partidului au la dispoziție o lună pentru a-și achita cotizațiile restante și pentru a ajunge cu plățile la zi.

Problema datoriilor PNL

Partidul Naţional Liberal a pierdut definitiv, în octombrie, procesul cu Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), în urma căruia trebuie să restituie peste 14 milioane de lei din campania lui Nicolae Ciucă.

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a respins, pe 15 octombrie 2026, recursul formulat de PNL împotriva unei sentințe a Curții de Apel București, menținând astfel decizia AEP prin care liberalilor li s-a cerut să restituie la bugetul de stat.

Banii au fost folosiţi în campania lui Nicolae Ciucă, iar Autoritatea Electorală Permanentă a contestat modul în care au fost folosiţi aceşti bani.

Partidul Naţional Liberal a înregistrat datorii care ajung la aproximativ 150 de milioane de lei, iar atunci când noua conducere a preluat, practic, un nou mandat s-a decis efectuarea unui audit, însă, rezultatele nu au fost prezentate public.

Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, a declarat, pe 28 octombrie, că instituția sa a fost în litigiu cu PNL pentru recuperarea sumei de 14 milioane de lei și nu a putut proceda la executarea silită. Țuțuianu spune că a anunțat ANAF după ce instanța a dat hotărârea definitivă în dosar.

Șeful AEP a făcut aceste precizări după ce a fost întrebat de jurnaliști dacă Autoritatea a reușit să recupereze "o parte" din banii pe care PNL trebuie să îi dea înapoi, în urma campaniilor electorale.