PNL a pierdut definitiv procesul cu AEP: Trebuie să restituie peste 14 milioane de lei din campania lui Nicolae Ciucă

Preşedintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan (ctr.), la sediul PNL. Sursa foto: Agerpres

Lovitură pentru premierul demis al României, Ilie Bolojan, chiar înainte să părăsească Palatul Victoria. Partidul Naţional Liberal a pierdut definitiv procesul cu Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), în urma căruia trebuie să restituie peste 14 milioane de lei din campania lui Nicolae Ciucă. Între timp, prim-ministrul a mai luat o măsură controversată în ultima şedinţă de Guvern, înainte de votul pentru Luca Niculescu şi a dublat amenzile pentru televiziuni.

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a respins joi, 15 octombrie 2026, recursul formulat de PNL împotriva unei sentințe a Curții de Apel București, menținând astfel decizia AEP prin care liberalilor li s-a cerut să restituie la bugetul de stat.

PNL a pierdut definitiv procesul cu Autoritatea Electorală Permanentă, iar acum trebuie să restituie 14.117.378,04 lei – suma înseamnă echivalentul a 2,8 milioane de euro. Banii au fost folosiţi în campania lui Nicolae Ciucă, iar Autoritatea Electorală Permanentă a contestat modul în care au fost folosiţi aceşti bani.

Partidul Naţional Liberal a înregistrat datorii care ajung la aproximativ 150 de milioane de lei, iar atunci când noua conducere a preluat, practic, un nou mandat s-a decis efectuarea unui audit, însă, rezultatele nu au fost prezentate public.

Liberalii se reunesc într-o şedinţă în care vor decide cum vor vota pentru viitorul Guvern şi, pe ordinea de zi, ar trebui să existe şi o discuţie despre această restituire a banilor.

În ultima şedinţă de Guvern, convocată de premierul demis Ilie Bolojan, Executivul a decis şi să majoreze amenzile care pot fi aplicate de Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) – aceste amenzi au fost corelate cu rata inflaţiei, pentru că inflaţia a crescut în ultimii ani, iar amenzile nu au fost majorate din 2009 până în prezent.

Guvernul a decis să facă o majorare care să echivaleze cu cumularea inflaţiei, acest lucru însemnând dublarea acestor amenzi. Iar amenda maximă care ar putea fi aplicată se ridică la aproape 440.000 de lei.