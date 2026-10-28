Ce a răspuns șeful AEP când a fost întrebat de ce nu a recuperat cele 14 milioane cheltuite de PNL pentru cartea lui Nicolae Ciucă

Adrian Țuțuianu, președintele Autorității Electorale Permanente. Foto. Agerpres

Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, a declarat miercuri că instituția sa a fost în litigiu cu PNL pentru recuperarea sumei de 14 milioane de lei și nu a putut proceda la executarea silită. Țuțuianu spune că a anunțat ANAF după ce instanța a dat hotărârea definitivă în dosar.

Șeful AEP a făcut aceste precizări după ce a fost întrebat de jurnaliști dacă Autoritatea a reușit să recupereze "o parte" din banii pe care PNL trebuie să îi dea înapoi, în urma campaniilor electorale.

Suma totală se ridică la 14 milioane de lei.

"Sunt state în care autoritățile electorale au organe proprii de executare. Nu suntem în această situație. Mecanismul nostru este următorul. Comunicăm către Administrația Fiscală acte administrative prin care am aplicat sancțiuni sau am dispus confiscări . Avem comunicate absolut toate procesele-verbale care nu au fost atacate.

Cu PNL am fost în litigiu, nu am putut să procedăm la executarea silită. Am revenit la Administrația Fiscală a doua zi după ce am avut hotărârea judecătorească definitivă. Sper ca Agenția Națională de Administrare Fiscală să procedeze la executarea silită, potrivit dispozițiilor legale", a răspuns el.

Țuțuianu vrea "îmbunătățirea colaborării" între AEP și ANAF

El a precizat că și-a propus îmbunătățirea colaborării cu ANAF.

"Nu e doar situația PNL de astăzi. Veți vedea că mai sunt și alte partide. În viitor, anticipând puțin, vor fi și alte formațiuni cu sume importante, partide parlamentare și neparlamentare.

Va trebui să îmbunătățim colaborarea cu ANAF. Există o colaborare, dar trebuie îmbunătățită", a estimat președintele AEP, anunțând că săptămâna viitoare este programată semnarea unui protocol de colaborare între cele două instituții ale statului.

PNL a pierdut definitiv procesul cu AEP

Partidul Național Liberal a pierdut definitiv un proces cu Autoritatea Electorală Permanentă la Înalta Curte de Casație și Justiție și este obligat să restituie la bugetul de stat suma de 14.117.378,04 lei. B

Banii au fost folosiți de partid pentru promovarea cărții fostului candidat prezidențial Nicolae Ciucă. Președintele PNL, Ilie Bolojan, a afirmat că, la finalul anului 2024, când a preluat conducerea partidului, formațiunea avea datorii mari.

"Nu mă voi plânge de greaua moștenire (...) Instanța a considerat că modalitatea prin care PNL a făcut acele panouri (de promovare a cărții "În slujba țării", n.r.) nu a fost conformă cu prevederile legale. Vom vedea cum se vor soluționa aceste aspecte.

Cred că fiecare organizație, fiecare partid politic trebuie să-și gestioneze finanțele în așa fel încât să nu acumuleze datorii. Este responsabilitatea celor care au făcut asta în 2024. Pentru asta, măcar, o perioadă de penitență și de decență ar fi necesară. În același timp, trebuie să creezi mecanisme - pe care acum le-am creat - să nu mai ajungem în astfel de situații", a declarat Bolojan.