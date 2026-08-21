AEP propune o nouă lege a partidelor politice. Crește de la 3 la 100 numărul de membri fondatori pentru înființarea unui partid

Președintele AEP, Adrian Țuțuianu. Foto: Agerpres

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Adrian Ţuţuianu, a anunţat vineri punerea în transparenţă decizională a proiectului legii partidelor politice, subliniind necesitatea unei reforme coerente şi a unei reconfigurări de ansamblu a cadrului electoral, potrivit Agerpres. El a precizat că AEP propune ca un partid politic să se înfiinţeze cu cel puţin 100 de membri.

„Arhitectura actuală a sistemului electoral, construită prin acumularea succesivă de reglementări şi soluţii punctuale, a ajuns la limitele funcţionării sale eficiente şi sustenabile şi în acest context se impune o reformă coerentă şi o reconfigurare de ansamblu a cadrului electoral, atât din perspectivă legislativă şi instituţională, cât şi operaţională.

În acest sens, am comunicat anterior că am constituit grupuri de lucru la nivelul Autorităţii Electorale Permanente, ne-am întâlnit cu partidele politice, cu societatea civilă şi am avut foarte multe lucruri pe care le-am valorificat acumulate din practica organismelor electorale din anii electorali precedenţi", a declarat Ţuţuianu, într-o conferinţă de presă.

Proiectul a fost discutat cu partidele politice parlamentare.

"Vom avea o nouă discuţie în data de 27 august, pentru că în procesul de consultare publică am primit propuneri de modificare, de completare din partea mai multor actori instituţionali sau politici. În data de 26 august, la cererea unor organizaţii ale societăţii civile, la ora 10:00, va avea loc o dezbatere publică privind acest proiect de lege. După parcurgerea acestor etape, la data de 1 septembrie eu cred că Autoritatea Electorală Permanentă poate pune la dispoziţie fie unui Guvern cu puteri de pline, fie unor grupuri parlamentare care vor să preia ca iniţiativă legislativă acest proiect de lege", a precizat preşedintele AEP.

Președintele AEP: „Ce am constatat în practică e că foarte multe partide politice de care poate nici nu aţi auzit sunt înfiinţate de membrii aceleiaşi familii”

Potrivit acestuia, proiectul legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale este aproape finalizat, urmând să fie prezentat public şi în transparenţă decizională pe la mijlocul lunii septembrie.

„Proiectul legii de organizare şi funcţionare a AEP-ului este aproape finalizat. La începutul lunii septembrie va fi pus în transparenţă. (...) Codul electoral se află în faza de documentare în cadrul grupului constituit la nivelul Autorităţii Electorale Permanente.

Până acum am făcut documentare pe decizii ale Curţii Constituţionale, decizii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, decizii ale organismelor electorale, în principal decizii ale Birourilor Electorale Centrale din anii 2020, 2024, 2025. Am studiat dreptul comparat, în general, în statele membre ale Uniunii Europene, am verificat în ce măsură sunt modificări recente în legislaţia electorală a unor state din UE", a explicat Adrian Ţuţuianu.

Conform AEP, proiectul legii privind partidele politice reformează cadrul juridic actual, aliniindu-l la standardele europene şi la practica ultimelor decenii.

Reglementările propuse acoperă întregul parcurs al unui partid, de la constituire şi înregistrare până la reorganizare, dizolvare şi radiere. Sunt clarificate regulile privind identitatea partidului, drepturile membrilor, organizarea internă, patrimoniul, fundaţiile politice şi organizaţiile de campanie. Totodată, procedurile de înregistrare şi registrele sunt propuse a fi transferate în responsabilitatea Autorităţii Electorale Permanente şi digitalizate, cu păstrarea controlului judecătoresc.

„Proiectul legii partidelor politice urmăreşte un echilibru între autonomia partidelor şi cerinţele de transparenţă, integritate şi protecţie a drepturilor politice.

Proiectul mută legea partidelor de la un cadru centrat pe înregistrare şi reguli generale la unul care reglementează întregul ciclu de viaţă al partidului, cu mai multă transparenţă, democraţie internă, protecţie a membrilor, disciplină financiară şi digitalizare, păstrând însă autonomia politică a formaţiunilor şi controlul instanţelor”, a indicat AEP.

El a subliniat că AEP propune ca un partid politic să se înfiinţeze cu cel puţin 100 de membri.

„Propunerea AEP este ca un partid politic să se înfiinţeze cu minim 100 de membri cetăţeni români, având exerciţiul drepturilor electorale, cu cerinţa reprezentării ambelor sexe, propunerea noastră clarifică în mod expres aplicarea deciziei Curţii Constituţionale 75/2015 şi în stabilirea acestui prag am ţinut cont de două lucruri.

Pe de o parte, de faptul că România are 19 milioane de alegători şi în al doilea rând am ţinut seama şi de eventualele discuţii care pot apărea în spaţiul public, sunt convins că vor apărea şi reprezentanţi ai societăţii civile, probabil şi partide politice care vor spune în continuare că este suficient să ai trei membri. Ce am constatat în practică este că foarte multe partide politice de care poate nici nu aţi auzit sunt înfiinţate de membrii aceleiaşi familii", a mai declarat Adrian Ţuţuianu.

Proiectul de act normativ poate fi consultat pe www.roaep.ro, la secţiunea Legislaţie electorală - Transparenţă decizională. Observaţiile şi propunerile pot fi transmise la adresa de e-mail [email protected], până la data de 20 septembrie.