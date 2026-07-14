Președintele AEP: Alegerile anticipate pot fi organizate doar după schimbarea legislației, în termen de 3 luni cum spune Constituția

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Adrian Ţuţuianu. sursa foto: Agerpres

Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, a explicat marți seara, în emisiunea „Decisiv” de la Antena 3 CNN, că alegerile anticipate pot fi organizate doar după schimbarea legislației, în termen de trei luni cum spune Constituția De asemenea, acesta a mai subliniat că Guvernul demis nu poate adopta o ordonanță de urgență pentru modificarea legislației.

„În primul rând, eu vreau să vă spun că nu am spus în niciun moment că nu se pot organiza alegeri anticipate și, în calitate de președinte al Autorității Electorale Permanente, în deplin acord cu ceilalți doi vicepreședinți, care în urmă cu niște ani au fost membri ai Partidului Național Liberal sau ai UDMR, am ajuns la concluzia că sunt o serie de chestiuni juridice, tehnice, logistice, pe care trebuie să le aducem în atenția opiniei publice și, în principal, a decidenților politici și am arătat că Legea 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților a fost gândită cu termene care au în vedere un scrutin care are loc la termen și ar trebui să aibă niște norme derogatorii, cu termene mai scurte, pentru ipoteza unor alegeri parlamentare anticipate.

De asemenea, am arătat că, în contextul actual, Guvernul, care este demis, nu poate adopta ordonanță de urgență. Evident că există posibilitatea promovării unui proiect de lege care să fie însușit de partidele politice parlamentare, cu riscurile care decurg dintr-un asemenea demers, și apoi adoptată o Hotărâre de Guvern care să pună în aplicare reglementarea legală și să permită organizarea scrutinului în termen de 3 luni de zile, cum spune Constituția.

Am făcut această analiză, am adus-o în atenția opiniei publice. Nu are nicio legătură cu opiniile sau cu opțiunile vreunui partid politic. Este o analiză, așa cum am spus, de natură tehnică, însușită de toți cei care suntem astăzi în conducerea Autorității Electorale Permanente. Am pornit și de la împrejurarea că, în anul 2020, Curtea Constituțională, analizând un act normativ adoptat atunci de Guvernul Orban, a reținut că modificarea cadrului normativ electoral într-un timp foarte scurt înaintea alegerilor poate afecta exercitarea efectivă a drepturilor electorale, inclusiv prin limitarea posibilității de vot a cetățenilor români din străinătate și a celor care votează prin corespondență, precum și afectarea posibilității competitorilor politici de a îndeplini condițiile legale necesare participării la procesul electoral”, a explicat Adrian Țuțuianu.

Președintele AEP a mai adăugat că:

„Dacă dizolvi Parlamentul, evident că Parlamentul acesta își duce mandatul până la momentul alegerilor noului Parlament. Dar problema este cum faci o majoritate.

După aceea, trebuie să vă gândiți că trebuie să o treci într-o procedură de urgență prin ambele Camere. Pot fi situații în care să existe grupuri politice interesate în formularea unei sesizări de neconstituționalitate pe teme care sunt previzibile.

De exemplu, ca să se exercite votul prin corespondență, legea actuală spune că vrei să te înscrii pe o listă în luna aprilie. Nu avem o reglementare care să spună, în caz de alegeri anticipate, când te înscrii pe liste și care este procedura.

Al doilea exemplu, foarte concret, este legat de organizarea secțiilor de vot în străinătate. Relativ simplu, dacă le facem la ambasade și la consulate. Dar noi avem 950 de secții la ultimele alegeri, unele dintre ele care au presupus închirierea de spații de către Ministerul de Externe”, a mai precizat acesta.

De asemenea, întrebat despre costurile organizării alegerilor anticipate, acesta a răspuns că:

„Nu am o estimare acum și n-aș vrea să vă spun, dar vă promit că mâine fac și această estimare”, a declarat Adrian Țuțuianu.

Totodată, acesta a mai explicat că AEP poate pune la dispoziția partidelor parlamentare un proiect cu modificările legislative necesare, însă inițiativa trebuie preluată și adoptată de Parlament înainte de dizolvarea acestuia.

„În ce privește AEP, noi putem să punem pe masă un proiect de lege cu modificările necesare și partidele politice parlamentare care doresc să intervină în acest proces trebuie să preia ca inițiativă legislativă propunerea noastră.

Mai departe, evident că va trebui să gândim totuși o reducere a unor termene electorale, pentru că hotărârile de Guvern de punere în aplicare nu pot fi adoptate în aceeași zi cu data când președintele anunță dizolvarea Parlamentului, pentru că trebuie să respectăm regulile, în principal cele care privesc transparența, consultarea interinstituțională și procedura de adoptare a oricărui act normativ.

Ne trebuie cel puțin câteva zile, dacă am avea legea, ca să parcurgem aceste proceduri”, a încheiat președintele AEP.