Ministrul de Interne, Marian Neacșu, anunță că MAI este în alertă, după atacul din Polonia

1 minut de citit Publicat la 19:27 07 Noi 2026 Modificat la 19:32 07 Noi 2026

Viceprim-ministrul Marian Neacşu, ministrul Afacerilor Interne. Sursa foto: Agerpres

Ministrul de Interne, Marian Neacșu, a declarat, sâmbătă, la Antena 3 CNN, după atacul armat din Cracovia, că autoritățile române urmăresc atent orice manifestare care ar putea degenera și sunt pregătite să prevină și să combată eventuale amenințări la adresa siguranței cetățenilor.

Acesta a vorbit și despre controalele efectuate asupra aeronavelor, în contextul alertelor cu bombă care au vizat inclusiv avioane românești, precizând că acestea fac parte din protocoalele obligatorii de securitate.

„Am avut un scurt briefing cu colegii din MAI. Sunt informat asupra tuturor manifestărilor care ar putea tinde să degenereze. Avem situația sub control”, a declarat ministrul.

Mesaj de solidaritate față de Polonia

Marian Neacșu și-a exprimat solidaritatea față de Polonia, după atacul armat din Cracovia, și a avertizat asupra intensificării manifestărilor violente și a acțiunilor teroriste.

„Îmi exprim solidaritatea față de poporul polonez, care trece printr-un moment greu. Întreaga lume și Europa, în această perioadă, traversează un moment dificil și complicat. Acțiunile teroriste, manifestările violente escaladează și trebuie să fim pregătiți să facem față acestor provocări. Forțele MAI, împreună cu celelalte componente ale sistemului național de ordine publică, sunt pregătite să prevină și să combată eficient asemenea provocări. Suntem în legătură cu toate structurile cu atribuții în domeniul siguranței cetățenilor și dau asigurări ferme că asemenea manifestări sunt atent urmărite pentru a preîntâmpina orice forme de agresiune care ar pune în pericol siguranța și viața cetățenilor români.”

Ce spune ministrul despre controalele aeronavelor după alertele cu bombă

Întrebat despre verificările efectuate asupra avioanelor în contextul alertelor cu bombă care au vizat inclusiv aeronave românești, ministrul de Interne a precizat că aceste măsuri sunt prevăzute în protocoalele de securitate obligatorii:

„Fac parte din protocoalele obligatorii, nu putem să nu luăm în calcul niciun fel de potențială amenințare. Din fericire, cea mai mare parte dintre ele se dovedesc a fi alarme false. Suntem în legătură cu toate statele europene. Colaborarea polițienească funcționează la parametri foarte ridicați, colaborăm foarte bine cu structurile MAE și SRI. Avem situația sub control.”