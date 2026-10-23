Google a fost obligat să oprească lucrările la centrele de date din Finlanda, după tăierea a aproximativ 250.000 de copaci

Centre de date. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Autoritatea finlandeză pentru autorizare și supraveghere a dispus ca Tuike Finland, o subsidiară a Google, să suspende toate lucrările pregătitoare cu impact semnificativ asupra mediului de pe șantierele din Muhos și Kajaani. Lucrările la centrele de date vor putea fi reluate după finalizarea evaluărilor de impact asupra mediului. Decizia vine după ce, potrivit publicației The Guardian, în Muhos au fost tăiați aproximativ 250.000 de copaci, scrie Fortune.

O agenție finlandeză a constatat că lucrările de construcție a centrului de date al Google a avut un impact dur asupra mediului. Potrivit datelor agenției, aproximativ 250.000 de copaci au fost tăiați înainte de finalizarea evaluării de mediu.

Șantierele din Muhos și Kajaani fac parte dintr-o investiție de 13 miliarde de euro, anunțată de Google în luna septembrie, pentru dezvoltarea infrastructurii de inteligență artificială din Finlanda.

Google a descris proiectul drept cea mai mare investiție individuală a sa în Europa.

„Aceasta este cea mai mare investiție unică a Google în Europa și o dovadă a rolului de lider al Finlandei în construirea responsabilă a infrastructurii de IA”, a declarat Google într-un comunicat din septembrie referitor la planul său.

Cu toate acestea, autoritățile din Finlanda critică proiectul din cauza modului în care a fost gestionată extinderea centrului său de date.

„În opinia Autorității finlandeze de autorizare și supraveghere, pe baza rapoartelor disponibile în prezent, au fost deja luate măsuri pregătitoare ample în zonele proiectului, precum tăierea copacilor, îndepărtarea stratului superior de sol, construirea drumurilor de acces la șantier și a zonelor de depozitare, modificări aduse șanțurilor și canalelor de scurgere, precum și amenajări pentru apa de ploaie.

În opinia noastră, măsurile în cauză vor modifica mediul și vor genera impacturi, a căror identificare și evaluare se numără printre obiectivele-cheie ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (EIA)”, a declarat Tommi Muilu, șeful Departamentului de Mediu al agenției, într-un comunicat de presă, potrivit sursei citate.

Totodată, peste 96.000 de persoane au semnat o inițiativă pe platforma guvernamentală kansalaisaloite.fi, prin care se solicită un control mai strict al centrelor de date, inclusiv o „taxă pentru centrele de date”. Inițiativa solicită legislatorilor să se asigure că centrele de date „nu pun în pericol securitatea aprovizionării și nu afectează negativ prețul și disponibilitatea energiei electrice pentru consumatori și alte industrii”, urmând modelul irlandez de reglementare a accesului la rețea.

De asemenea, inițiativa solicită introducerea unei taxe pentru ca „societatea și comunitățile locale să fie compensate pentru daunele aduse mediului și consumul de resurse cauzate de operațiunile acestor centre”.

Agenția finlandeză a mai precizat că suspendarea nu vizează activitățile de planificare, măsurători, studii de sol sau alte lucrări cu impact minor, care pot fi ușor reversibile.

În prezent, Google operează deja un centru de date în orașul finlandez Hamina.

