Google recunoaște: inteligența artificială nu poate funcționa doar cu energie verde. Gigantul tech spune că are nevoie de gaze naturale

Gigantul tech spune că are nevoie de gaze naturale. sursa foto: Getty

Gazele naturale sunt necesare pentru alimentarea centrelor de date care procesează inteligență artificială, pentru că energia regenerabilă și stocarea în baterii nu sunt încă suficient de fiabile, susține gigantul american Google, care caută locații pentru dezvoltarea unor astfel de proiecte în Australia, scrie Financial Review.

„Gazele au un rol de jucat”, a declarat Alexander Smith, responsabil pentru infrastructura globală și energie în cadrul Google. „Tehnologia bateriilor nu a ajuns încă în stadiul în care să poată acoperi pe deplin această nevoie de stabilizare a alimentării”.

Guvernul federal australian îndeamnă proiectele de centre de date să investească în noi capacități de energie regenerabilă, în timp ce elaborează reguli noi, care ar urma să devină lege anul viitor, pentru a calma temerile că nevoia de energie a dezvoltatorilor va crește emisiile de carbon.

Însă, deși dezvoltatorii se laudă bucuroși cu utilizarea surselor regenerabile, cele mai mari centre de date, precum proiectul de 30 de miliarde de dolari propus de Anthropic în parcul digital Western Downs din Queensland, ar urma să se bazeze pe gaze pentru a asigura o alimentare constantă.

Cererea de autorizare depusă de Anthropic menționează posibila utilizare a gazelor pentru prima etapă a proiectului din Queensland.

Deși, din punct de vedere tehnic, centrele de date pot fi construite în aceleași locații cu parcurile eoliene și solare, procesele de AI care necesită răspunsuri rapide, cum ar fi un chatbot care răspunde la întrebări, sunt mai greu de gestionat în zone izolate, a explicat Smith. „Toate opțiunile trebuie să fie pe masă.”

Google afirmă că emisiile de carbon ale centrelor de date alimentate cu gaze pot fi reduse. În Statele Unite, compania intenționează să cumpere energie de la o centrală pe gaze aflată în construcție la Decatur, în statul Illinois, pentru a alimenta un centru de date de 400 de megawați, urmând ca 90% din emisiile de carbon ale centralei să fie captate și stocate în subteran.

Comisia australiană pentru piața de energie (AEMC) a propus ca noile centre de date care vor să fie conectate la rețeaua electrică națională să adauge noi capacități de producție din surse regenerabile și să își asigure surse de energie „stabilizată”, precum gazele, stocarea în baterii și centralele hidroelectrice cu acumulare prin pompare.

Președinta AEMC, Anna Collyer, a precizat că autoritatea de reglementare nu se așteaptă ca centrele de date să investească în energie regenerabilă „de la zero” și că acestea pot semna acorduri cu proiecte eoliene sau solare pregătite pentru construcție, care își caută investitori.

Autoritatea analizează în ce măsură investițiile în regenerabile ar trebui făcute în aceleași regiuni în care sunt construite centrele de date, pentru a preveni creșterea prețurilor la energie.

Google închiriază spațiu în centre de date din Sydney și Melbourne pentru a furniza servicii cloud, dar vrea să își construiască propriul centru de date dacă va avea „certitudine investițională”, mai spune Smith.

„Taxele fac parte din asta, regulile din energie fac parte din asta, iar drepturile de autor fac și ele parte din asta, pentru că afectează lucruri precum modelul de business”.

Google, care a anunțat că ar putea investi până la 20 de miliarde de dolari în Australia, se teme că ar putea fi nevoit să plătească un impozit pe profit de 30% dacă își înființează o operațiune locală de centre de date.

Compania se numără, de asemenea, printre marile firme de tehnologie care fac presiuni pentru modificarea legislației australiene privind drepturile de autor, astfel încât conținutul australian să poată fi folosit la antrenarea modelelor de AI.

Smith a spus că Google continuă discuțiile cu decidenții politici.

„Suntem foarte încurajați de direcția pe care o adoptă guvernul federal în privința unora dintre aceste chestiuni”, a declarat el.

În ciuda eșecului ofertei publice inițiale de 7 miliarde de dolari a dezvoltatorului Firmus de săptămâna trecută, Smith a spus că există „mult loc” pentru investiții în continuare în Australia.

„Întrebarea este cine le poate construi în mod responsabil”, spune el. „Dacă încerci doar să bifezi căsuțe sau să tratezi consultările cu comunitățile doar de formă, probabil că lucrurile nu vor merge bine”.

Smith a subliniat că Google investește pe termen lung și își propune să construiască centre de date în Australia în următorii 20-30 de ani.

„Sunt proiecte care necesită investiții de capital uriașe”, a spus Smith.