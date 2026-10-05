Mihai Fifor, atac la adresa PNL: „S-a culcat viu și s-a trezit mort. E sezonul de Halloween, iar liberalii se integrează în decor”

1 minut de citit Publicat la 18:01 05 Oct 2026 Modificat la 18:01 05 Oct 2026

Mihai Fifor, deputat PSD. Sursa foto: Agerpres

Deputatul PSD Mihai Fifor l-a criticat, luni, pe liderul PNL, Ilie Bolojan, după ce acesta a anunțat că liberalii vor intra în opoziție în cazul în care PSD va reveni la guvernare. Fifor susține că PNL a mai făcut un astfel de anunț în urmă cu cinci luni, dar Ilie Bolojan este în continuare la Palatul Victoria.

El a mai spus că „un lucru e cert. PNL s-a culcat viu și s-a trezit mort”.

„Ne-a luminat nea Ilie...

Cu jumătate de gură, grav, ca clopotul de la Patriarhie, ne anunță azi din nou că, dacă PSD intră la guvernare, ei pleacă în opoziție. Păi, stați puțin, fraților.

Plecați de unde?

Că, dacă-mi amintesc bine, în mai, după moțiunea de cenzură, cavalerul Apocalipsei, Bolo, cu pieptul scos și sprânceana zbârlită, ne anunța solemn că PNL intră în opoziție.

Au trecut cinci luni.

Bolojan e tot la Palatul Victoria, iar PNL ne anunță, odată la cinci luni, că… va intra în opoziție.

Cu alte cuvinte, PNL rămâne, probabil, singurul partid din istorie care a reușit performanța de a fi și la putere, și în opoziție. Simultan.

Oricum, nici nu mai contează.

Un lucru e cert. PNL s-a culcat viu și s-a trezit mort. Chestie, până la urmă, firească pentru ei, mai ales în perioada asta.

E sezonul de Halloween, iar liberalii se integrează minunat în decor.

Rămâne o singură întrebare: dar cu românii ce-ați avut?”, a scris Mihai Fifor, pe pagina sa de Facebook.

Reacția acestuia vine după ce Ilie Bolojan a afirmat, după ce a ieșit de la consultările cu președintele Nicușor Dan, că liberalii sunt dispuși să contribuie la depășirea blocajului politic, însă nu vor mai guvern împreună cu social-democrații.