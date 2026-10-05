Germania introduce sisteme de detectare a dronelor pe principalele aeroporturi din țară

Instalarea noilor sisteme de detectare a dronelor are loc la două luni după atacul hibrid de la aeroportul din Leipzig. Foto: Getty Images

Principalele opt aeroporturi din Germania vor dispune, din această săptămână, de un nou sistem de detectare a dronelor în spațiul aerian, a anunțat luni Ministerul Transporturilor de la Berlin, transmite EFE, citată de Agerpres.

„Extindem sistematic sistemele de detectare a dronelor pe aeroporturile noastre. Se pune astfel la punct o bază tehnică importantă pentru detectarea timpurie a potențialelor amenințări și informarea rapidă a autorităților relevante”, a declarat ministrul Transporturilor, Steffen Bilger.

Noile sisteme de detectare, operate de Autoritatea germană pentru controlul traficului aerian (DFS), vor permite emiterea de avertizări timpurii către forțele de securitate ale țării.

Aceleași sisteme sunt deja instalate pe alte șapte aeroporturi majore din Germania, doar aeroportul din Leipzig rămânând să fie echipat cu aceste dispozitive în această săptămână.

Astfel, „principalele opt aeroporturi comerciale din Germania vor fi echipate cu sisteme moderne de detectare a dronelor în zonele lor de aterizare și decolare”, potrivit lui Bilger, al cărui minister lucrează la securitatea dronelor în coordonare cu Ministerul de Interne.

Instalarea noilor sisteme de detectare a dronelor are loc la două luni după atacul hibrid de la aeroportul din Leipzig, unde cel puțin o dronă care transporta explozibili a eșuat în încercarea de a provoca pagube, incident pentru care guvernul german a dat vina pe Rusia.