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Germania a identificat, pe baza probelor ADN, doi suspecți în cazul atacului eșuat cu dronă din Leipzig

A.O.
1 minut de citit Publicat la 18:47 02 Sep 2026 Modificat la 18:47 02 Sep 2026
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cercetari ancheta politie aeroportul liepzig drona explozibil 6 august 2026
Cercetări pe aeroportul german Leipzig, în zona unde a fost găsită drona, 6 august 2026. Sursa foto: Hepta

Poliția criminală germană a identificat doi bărbați cu pașaport rusesc suspectați că au adus o dronă cu explozibil pe aeroportul din Leipzig, după analiza probelor ADN colectate în ziua care a fost descoperită drona, relatează Agerpres. Germania a învinuit, oficial, Rusia pentru tentativa eșuată de atac. 

În noaptea de 4 spre 5 august, o dronă încărcată cu explozibil a fost descoperită în zona securizată a aeroportului Leipzig/Halle, în apropierea mai multor avioane-cargo ucrainene, iar după câteva minute s-a înregistrat o coliziune între un avion-cargo al companiei de logistică şi curierat DHL aflat în zbor şi o altă dronă. Aeronava DHL a reuşit să aterizeze ulterior pe aeroportul din Hanovra fără incidente şi doar cu avarii minore.

Potrivit presei germane, care au citat surse apropiate autorităţilor, o a treia dronă a fost găsită zece zile mai târziu la vest de aeroport. A fost găsită o substanţă ce corespundea cu circa 50 de grame de hexogen, un explozibil militar extrem de puternic.

Situat în partea de est a Germaniei, aeroportul Leipzig/Halle este un centru pentru transporturi militare, mai ales ale armatei germane şi ale aliaţilor din NATO, fiind de asemenea o bază operaţională pentru compania germană DHL şi compania aeriană ucraineană Antonov Airlines. 

Germania a acuzat, la 1 septembrie, oficial Rusia că se află în spatele atacului cu drone de luna trecută de la aeroportul din Leipzig. 

--Știre în curs de actualizare -- 

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Etichete: atac cu dronă Rusia Germania

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