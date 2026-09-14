Parlamentul European își va deschide un birou în Canada, după ce Mark Carney a cerut statutul de „membru asociat” al UE

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Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a anunțat, luni, că va deschide un birou în Canada. Anunțul vine cu două zile înainte ca prim-ministrul canadian Mark Carney să participe, miercuri, la discursul privind Starea Națiunii, care va avea loc la sediul Parlamentului de la Strasbourg. Carney se va adresa și Parlamentului joi, scrie Politico.

Liderul canadian se îndreaptă spre Europa pentru a consolida legăturile cu partenerii, în timp ce Ottawa rămâne angajată într-un război comercial cu Washingtonul.

„O prezență mai puternică care facilitează schimburile parlamentare peste Atlantic, cu o misiune regională care se întinde până la Arctica”, a scris Metsola pe rețelele sociale după o reuniune a conducerii Parlamentului în cadrul căreia aceștia au susținut inițiativa.

„Europa și Canada: vechi prieteni, care încă scriu următoarea pagină împreună”, spune ea.

Această mișcare va face ca reprezentanții Parlamentului să lucreze într-un „birou antenă” alături de delegația existentă a UE în Canada la Ottawa, care este gestionată de Serviciul European de Acțiune Externă.

„Biroul Parlamentului va oferi, de asemenea, o platformă importantă pentru implicarea parlamentară în chestiuni de importanță strategică tot mai mare atât pentru UE, cât și pentru Canada”, se arată într-un comunicat de presă al Parlamentului.

Parlamentul are un birou în Ucraina din septembrie 2025. De asemenea, este prezent în țări din afara UE, inclusiv Etiopia (pentru relațiile cu Uniunea Africană), Moldova, Marea Britanie, Indonezia, SUA și Panama.

Recent, prim-ministrul canadian, Mark Carney, a declarat că vrea legături mai strânse cu Uniunea Europeană şi explorează posibilitatea ca ţara să devină „membru asociat” al blocului.

UE, care în trecut nu a fost flexibilă în privinţa regulilor de aderare, este deschisă ideii de a acorda Canadei un statut încă necreat de membru asociat, a informat publicația citată, preluând declarații ale unor oficiali anonim atât din UE, cât şi din Canada.