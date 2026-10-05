Victor Negrescu: „Pacienții ar putea fi transferați mai rapid între țările UE când spitalele sunt suprasolicitate”

Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European. Foto: Agerpres

Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European, a transmis că pacienții ar putea fi transferați mai rapid între statele membre ale Uniunii Europene (UE) atunci când sistemele naționale de sănătate sunt suprasolicitate, în baza unor noi măsuri votate în Comisia pentru Sănătate Publică a Parlamentului European. El spune că mai multe dintre propunerile sale au fost incluse în textul adoptat.

Potrivit acestuia, Comisia pentru Sănătate Publică din Parlamentul European a votat noul Mecanism de Protecție Civilă al Uniunii Europene, care urmărește consolidarea capacității de intervenție în situații de criză.

„Într-o situație de urgență, un lucru trebuie să fie clar: oamenii trebuie să poată primi ajutor rapid, indiferent de locul în care se află în Europa.

Comisia pentru Sănătate Publică din Parlamentul European a votat noul Mecanism de Protecție Civilă al Uniunii Europene. Mai multe dintre propunerile pe care le-am depus au fost integrate în textul adoptat, pentru a întări protecția oamenilor și capacitatea Europei de a interveni rapid în situații de criză”, a scris Victor Negrescu, pe pagina sa de Facebook.

Vicepreședintele PE susține că măsura ar urma să fie pusă în aplicare prin transport medical coordonat, dezvoltarea unor huburi de evacuare medicală și asigurarea continuității tratamentului.

Propunerile vizează și o cooperare mai bună între centrele medicale specializate din Europa, precum și sprijinirea echipelor medicale care intervin în alte state membre.

„Am susținut următoarele măsuri:

transferul rapid al pacienților între statele membre atunci când sistemele naționale de sănătate sunt suprasolicitate, prin transport medical coordonat, dezvoltarea huburilor de evacuare medicală și asigurarea continuității tratamentului;

sprijinirea echipelor medicale care intervin peste granițe și o cooperare mai bună între centrele medicale specializate din Europa;

reducerea diferențelor dintre regiuni în ceea ce privește capacitatea de răspuns la dezastre și urgențe sanitare, în special pentru zonele cu resurse mai reduse, izolate sau apropiate de zone de conflict;

introducerea educației privind riscurile și situațiile de urgență, astfel încât pregătirea pentru dezastre să înceapă din școală și din comunitate;

măsuri adaptate pentru protejarea copiilor, persoanelor vârstnice și persoanelor cu dizabilități, inclusiv sisteme accesibile de avertizare, evacuare și adăpostire;

măsuri pentru combaterea deficitului de personal medical prin formare, păstrarea specialiștilor în sistem, mobilitate transfrontalieră și recunoașterea calificărilor”, susține Victor Negrescu.

Acesta susține că pandemia, incendiile, inundațiile și războiul de la granița Uniunii Europene au demonstrat că nicio țară nu poate răspunde singură tuturor situațiilor de criză.

„Aceste măsuri pot face diferența pentru un pacient care are nevoie de un transfer urgent, pentru o comunitate ale cărei servicii de urgență sunt depășite sau pentru un copil, o persoană în vârstă ori o persoană cu dizabilități care nu trebuie lăsată în urmă într-o situație de criză.

Pandemia, incendiile, inundațiile și războiul de la granița Uniunii Europene ne-au demonstrat că nicio țară nu poate răspunde singură tuturor crizelor.

De aceea, am insistat ca noul mecanism european să nu însemne doar proceduri și coordonare pe hârtie.

Trebuie să însemne capacitate reală de intervenție, solidaritate între state și ajutor care ajunge rapid la oameni atunci când fiecare minut contează”, a încheiat Victor Negrescu.