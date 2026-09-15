Surse: Nicușor Dan desemnează miercuri candidatul de premier, după consultări cu partidele parlamentare la Cotroceni

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Partidele politice ar urma să fie chemate miercuri la Palatul Cotroceni, pentru consultările finale legate de formarea unui nou guvern, spun surse Antena 3 CNN. Apoi, președintele Nicușor Dan este așteptat să anunțe și numele noului premier desemnat.

„Șeful statului s-a întors în această noapte de la summitul arctic din Finlanda și, spun surse apropiate discuțiilor, pentru formarea viitorului guvern, are de gând să facă o desemnare săptămâna asta, chiar înainte de a pleca în Statele Unite ale Americii. Pe 19 septembrie președintele pleacă la New York, așa că până atunci trebuie să facă și consultări oficiale cu toate partidele parlamentare.

Surse politice: Nicușor Dan ar urma să facă miercuri noi consultări la Cotroceni și să desemneze prim-ministrul

Iar aceste surse spun că cel probabil mâine ar avea loc consultările cu partidele, după care șeful statului este pregătit să vină și cu o desemnare în aceeași zi, fără să mai aștepte. Așa că mâine, miercuri, așteptăm să vedem cine este cel pe care îl propune șeful statului pentru funcția de prim-ministru.

Au fost și presiuni intense pe care le-au exercitat partidele din fosta coaliție de guvernare, atât liberalii, cât și social-democrații. Social-democrații, prin Sorin Grindeanu, spuneau că lor ar trebui să le fie dat mandatul pentru funcția de prim-ministru, pentru că sunt singurii capabili să strângă o majoritate în Parlament.

Premierul Ilie Bolojan, la sfârșitul săptămânii trecute, spunea că președintele trebuie să facă rapid o propunere pentru funcția de prim-ministru, în condițiile în care sunt domenii-cheie, sănătatea, transporturile, care în foarte scurt timp rămân fără finanțare.

Din ce spun sursele politice, pe masa președintelui Nicușor Dan sunt în continuare atât propunerea Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, pentru funcția de prim-ministru, cât și cea a polului de dreapta - PNL, USR, UDMR - prin Siegfried Mureșan. Dar, în același timp, știm că președintele își dorește un premier independent politic, așa că e posibil să vedem o altă desemnare, nu din partidele fostei coaliții", a relatat Vasile Marcu, jurnalist Antena 3 CNN.

Nicușor Dan: Nazare, un ministru bun, dar apare o discuție despre capacitatea de a strânge 233 de voturi

Într-un interviu la Euronews, Nicușor Dan a vorbit despre posibilitatea ca Alexandru Nazare, actual ministru interimar de Finanțe, să fie prim-ministru. Dan s-a arătat rezervat în legătură cu șansele ca Nazare să strângă o majoritate parlamentară în vederea desemnării.

„Alexandru Nazare a fost un ministru de finanțe bun, cu care eu am colaborat foarte bine. M-a invitat la nuntă și m-am dus tocmai pentru a arăta și public relația bună pe care am avut-o, profesional. Este un profesionist care știe să lucreze cu cifre, cu bugetul României, ceea ce e extrem de important în perioada următoare în relația cu mediul financiar. Dar de aici până la o voință politică pentru 233 de voturi e o discuție. Aș vrea să fac săptămâna aceasta o consultare (cu partidele) și aș vrea să fac și desemnarea (la finalul consultărilor)” a spus președintele.