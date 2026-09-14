Nicușor Dan, despre desemnarea unui candidat de premier: „Nu mai putem aștepta”. Grindeanu și Mureșan vor fi și ei pe listă

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Președintele Nicușor Dan spune că vrea să desemneze un candidat pentru funcția de premier înainte de plecarea sa în Statele Unite și că actualul blocaj politic nu mai poate continua mult timp. Într-un interviu acordat luni Euronews România, șeful statului a vorbit și despre varianta Alexandru Nazare, pe care l-a descris drept un profesionist care cunoaște bine bugetul și relația cu mediul financiar, dar a evitat să spună dacă îl va desemna.

„Aveam o așteptare de mai multă disponibilitate la dialog la începutul sesiunii parlamentare, când în sfârșit toți parlamentarii sunt aici și dacă este vorba de o majoritate fragilă, pentru un guvern, ea se poate materializa. Evident că nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare. Să vedem ce se va întâmpla în urma desemnării”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat dacă vrea să facă desemnarea înainte să plece în SUA, președintele a răspuns simplu: „Doresc asta”.

Nicușor Dan a precizat că, în această perioadă, a avut „zeci de discuții” cu reprezentanții partidelor și că negocieri au existat și direct între formațiunile politice.

Nicușor Dan, despre Nazare: „A fost un ministru de Finanțe bun”

Președintele a fost întrebat direct și despre Alexandru Nazare, inclusiv în contextul în care a participat în weekend la nunta acestuia. Nicușor Dan nu a vrut să spună dacă prezența sa la eveniment poate fi citită ca un semnal politic înaintea desemnării.

„Nu vreau să complic și mai mult peisajul anticipând lucruri într-un sens sau altul. Ce pot să spun de Alexandru Nazare e că a fost un ministru de Finanțe bun, cu care eu am colaborat foarte bine. M-a invitat la nuntă, m-am dus tocmai pentru a arăta și public relația bună pe care am avut-o, profesional”, a spus președintele.

Nicușor Dan a participat sâmbătă la nunta lui Alexandru Nazare, unde s-au aflat și Luca Niculescu, Kelemen Hunor și Anca Dragu.

Întrebat dacă Nazare corespunde profilului pe care îl caută pentru viitorul premier, șeful statului a răspuns că este „un profesionist” și „cineva care știe să lucreze cu cifre, cu bugetul României, ceea ce este extrem de important în perioada următoare”, dar a atras atenția că problema decisivă rămâne majoritatea parlamentară.

„Dar, de aici, până la o voință politică pentru 233 de voturi, e o altă discuție”, a spus Nicușor Dan.

Alexandru Nazare a mai fost luat în calcul pentru Palatul Victoria. La începutul lunii septembrie, surse Antena 3 CNN indicau numele său și pe cel al lui Sorin Grindeanu printre variantele rămase în discuție. Ulterior, Nicușor Dan le-a prezentat liderilor partidelor, în discuții informale, și varianta tehnocratului Luca Niculescu.

Nicușor Dan nu mai exclude alegerile anticipate

Președintele a vorbit și despre scenariul alegerilor anticipate, pe care nu îl consideră de dorit, dar pe care spune că, în actuala situație, nu îl mai poate exclude.

Nicușor Dan a explicat că anticipatele nu ar rezolva rapid problema guvernării. Un astfel de scenariu ar însemna luni de campanie și confruntări între partide, iar calendarul electoral s-ar putea întinde până în jurul Anului Nou. În acest timp, a avertizat el, economia ar risca să stagneze sau chiar să scadă.

Cu toate acestea, președintele a admis că, „la cum stau lucrurile acum”, varianta anticipatelor nu mai poate fi exclusă.

Întrebat ce ar face dacă o nouă încercare de formare a Guvernului ar eșua, Nicușor Dan a evitat să spună dacă ar merge spre o nouă desemnare sau spre dizolvarea Parlamentului.

„Haideți să încercăm să avem o variantă de guvern care să treacă. Asta își doresc românii. Trebuie să alegem majoritatea care are cele mai multe șanse să treacă”, a spus șeful statului.

Grindeanu și Mureșan vor fi și ei pe listă

El a precizat că știe foarte bine aritmetica din Parlament și toate combinațiile prin care s-ar putea ajunge la cele 233 de voturi necesare pentru învestirea unui Guvern.

„Știu pe de rost numerele de parlamentari pe care le au partidele și toate variantele posibile de a obține cele 233 de voturi. Nu vreau să merg mai departe în a spune ce este mai probabil să iasă”, a declarat Nicușor Dan.

„Desemnarea mea va fi către acea variantă care are cele mai mari șanse să strângă o majoritate”, a mai adăugat președintele.

Întrebat dacă Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan mai sunt pe listă, șeful statului a răspuns: „Mai sunt și ei”.

Nicușor Dan a afirmat, de asemenea, ca ar vrea să organizeze consltări oficiale săptămâna aceasta, iar apoi să facă desemnarea.