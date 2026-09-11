Grindeanu susține și el că nu știa despre varianta Luca Niculescu - premier și invocă rezoluția PSD: "Alte variante nu luăm în calcul"

Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat vineri, la Şcoala Politică a TSD de la Neptun, că Președintele Nicușor Dan nu i-a spus despre Luca Niculescu, ca variantă de premier independent. Grindeanu a subliniat că PSD are o rezoluție care spune că social-democrații nu votează niciun guvern din care nu fac parte.

Întrebat dacă Nicușor Dan i-a spus de Luca Niculescu, Grindeanu a răspuns că "nu".

Și Ilie Bolojan a declarat joi seara, la B1 TV, că a discutat în ultimele zile cu președintele Nicușor Dan, dar acesta nu a avansat numele lui Luca Niculescu pentru funcția de premier.

"PSD are o rezoluție care spune nu votăm niciun guvern din care nu facem parte, ori e un guvern minoritar PSD, ori un guvern în jurul PSD din care să facă parte PSD. Alte variante PSD nu le ia în calcul.

Nu stiu dacă un independent ar obține mai multe voturi decât mine, mă îndoiesc.

Președintele să facă o desemnare, majoritatea se testează în Parlament.

PSD și-a reafirmat disponibilitatea de a guverna, de a avea un guvern minoritar sau în jurul PSD, asta ne dorim, suntem partidul cu cel mai mare număr de parlamentari, dar insuficienti pentru o majoritate, dar repetăm dorința noastră aici.

La cele 127 de voturi pe care le are PSD acum în Senat și Camera Deăutaților se adaugă altele cel puțin 106-107 care vin din alte zone politice, pot veni de la minorități, dacă doresc să intre în guvern, atunci un guvern în jurul PSD. Dacă dorecs să voteze guvern minoritar, atunci vorbim de guvern minoritar", a spus Grindeanu.

Referitor la anticipate, Grindeau a spus că e "un scenariu care nu poate fi exclus".

"Din moment ce suntem în acest blocaj e una din variante. Nu știu dacă e cel mai de dorit, poate la un moment dat nu poate fi evitat. PSD este pregătit și pentru acest scenariu", a spus liderul PSD.

Președintele Nicușor Dan ar putea amâna desemnarea premierului până pe 19 septembrie, chiar înaintea plecării sale în Statele Unite. Și consultările cu partidele ar putea fi amânate, pe fondul lipsei unui acord pentru susținerea viitorului Guvern. Deși Luca Niculescu rămâne în continuare favorit pentru funcția de prim-ministru, Nicușor Dan nu mai are de gând să facă rapid desemnarea, până duminică, ci abia la sfârșitul săptămânii viitoare, pe 19 septembrie, chiar înainte de a pleca în SUA.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a respins zvonurile potrivit cărora s-ar fi opus desemnării lui Luca Niculescu ca premier și susține că acestea sunt "minciuni" și "dezinformare". El afirmă că UDMR nu blochează formarea noului Guvern, dar exclude orice majoritate care ar include SOS, parlamentari plecați din AUR sau alte grupări formate din traseiști.

Potrivit unor surse, Kelemen Hunor l-ar fi informat personal pe Sorin Grindeanu că formațiunea maghiară nu va intra din nou la guvernare cu PSD și nici nu va vota un guvern care este susținut de AUR și SOS România.