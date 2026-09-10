Surse: Nicușor Dan ar putea amâna desemnarea premierului până pe 19 septembrie, chiar înaintea plecării sale în SUA

Președintele Nicușor Dan. Foto: Hepta

Criza politică se prelungește, iar de la Cotroceni nu vine încă nicio rezolvare. Surse politice spun că președintele Nicușor Dan ar putea amâna desemnarea premierului până pe 19 septembrie, chiar înaintea plecării sale în Statele Unite. Și consultările cu partidele ar putea fi amânate, pe fondul lipsei unui acord pentru susținerea viitorului Guvern.

Apar schimbări de ultim moment în strategia președintelui Nicușor Dan privind desemnarea unui nou candidat.

Deși Luca Niculescu rămâne în continuare favorit pentru funcția de prim-ministru, Nicușor Dan nu mai are de gând să facă rapid desemnarea, până duminică, ci abia la sfârșitul săptămânii viitoare, pe 19 septembrie, chiar înainte de a pleca în SUA.

Ar fi două motive pentru asta. În primul rând, nu există un acord al partidelor din fosta coaliție pentru susținerea unui Guvern, în condițiile în care atât Nicușor Dan, cât și UDMR resping ideea de a lua voturi de la AUR.

PNL încă nu acceptă să voteze un guvern PSD.

În plus, Nicușor Dan pleacă duminică în Finlanda, la Summitul Arctic, de unde revine luni noapte, iar pe 19 septembrie merge în SUA, la Adunarea Generală a ONU. Nu își dorește să fie nevoit să dea explicații partenerilor externi, europeni și americani, despre un eventual nou eșec în ceea ce privește învestirea unui Executiv.

Iar dacă consultările și desemnarea ar avea loc chiar înaintea vizitei din SUA, ar avea timp să se întoarcă în țară în intervalul celor zece zile constituționale înaintea votului pentru un nou Guvern.

Liderii partidelor din fosta Coliție trebuie să-i dea Președintelui Nicușor Dan, până la sfârșitul acestei săptămâni, un răspuns privind varianta susținerii unui premier independent și a formulei de guvernare, au declarat surse politice pentru Antena 3 CNN. Potrivit acestora, liderii partidelor discută între ei, dar așteaptă mai întâi să vadă pe cine va desemna președintele pentru funcția de prim-ministru.

Astfel, partidele din fosta Coaliție ar trebui să ofere un răspuns cu privire la posibilitatea de a susține un premier independent, precum Luca Niculescu, și să stabilească dacă pot susține un guvern construit în jurul PSD sau dacă există o altă variantă care să permită formarea unei majorități parlamentare.

La Parlament, Victor Ponta a avut miercuri o discuție cu liderul PSD, Sorin Grindeanu.

Preşedintele UDMR a confirmat, de asemenea, că a discutat săptămâna tercută, cu Preşedintele Nicuşor Dan, despre varianta în care să fie desemnat drept candidat de prim-ministru Luca Niculescu.

Nicușor Dan a fost întrebat luni dimineață dacă îl va propune pe Luca Niculescu, dar nu a răspuns.

Consultările de la Palatul Cotroceni au fost amânate din nou, din cauză că nici acum nu se pot aduna cele 233 de voturi necesare pentru validarea unui nou Guvern în Parlament. Consultările cu liderii partidelor ar fi trebuit să aibă loc, conform planurilor iniţiale ale Preşedintelui, în weekendul trecut. De altfel, Nicuşor Dan a spus public că îşi doreşte să facă o nominalizare cât mai rapid, pentru a „tranşa problema".