Kelemen Hunor neagă că l-ar fi refuzat pe Luca Niculescu pentru funcția de premier şi dezminte o intervenţie de la Peter Magyar

Kelemen Hunor precizează că România are nevoie de un guvern cu drepturi depline. Foto: Agerpres

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, respinge zvonurile potrivit cărora s-ar fi opus desemnării lui Luca Niculescu ca premier și susține că acestea sunt "minciuni" și "dezinformare". El afirmă că UDMR nu blochează formarea noului Guvern, dar exclude orice majoritate care ar include SOS, parlamentari plecați din AUR sau alte grupări formate din traseiști.

"Am văzut știri date pe surse despre faptul că eu l-aș fi refuzat pe Luca Niculescu pentru funcția de premier, ceea ce este complet fals. Tot acolo scrie că eu i-aș fi cerut domnului președinte Dan să desemneze doar pe cineva cu carnet de partid.

Vă spun simplu și clar: nu este adevărat. Este dezinformare. Este manipulare.

Mai repet odată: este MINCIUNĂ! Este DEZINFORMARE!

Ar fi bine să se oprească din manipulare toți cei care vor să lase impresia că din cauza noastră nu se poate forma un guvern cu drepturi depline.

Se poate forma o majoritate și fără noi, și cu noi. Asta este adevărat. Cu noi însă nu se poate forma o majoritate pentru investirea unui guvern cu SOS, cu eventuali fugari din AUR, cu celelalte fracțiuni care s-au format din traseiști. Asta, într-adevăr, nu se poate", a scris Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor precizează că România are nevoie de un guvern cu drepturi depline și respinge informațiile că ar fi intervenit lideri din afara țării pentru a bloca o nouă desemnare de premier:

"Unii încearcă, în continuare, să vehiculeze ideea că au intervenit ba cei de la Bruxelles, ba cancelarul german, ba premierul Ungariei. Liniștiți-vă, oameni buni, nimeni nu a intervenit. Nu acceptăm nici intervenții, dar nici manipulare ordinară.

România are nevoie de un guvern cu drepturi depline, are nevoie de decizii clare, are nevoie de rectificare, are nevoie de un proiect de buget. Și da, are nevoie de oameni politici responsabili într-o perioadă extrem de instabilă în jurul nostru. Nu noi am aruncat majoritatea în aer, nu noi stăm fixați pe poziții absolut ridicole față de actualii și foștii parteneri de guvernare și nici nu putem salva majoritatea fără PNL și PSD".

Președintele UDMR mai spune că nu s-a certat nici cu Sorin Grindeanu, nici cu Ilie Bolojan. "Cu amândoi am un dialog civilizat în mod permanent. Încerc să-mi păstrez acest obicei și în continuare".

Precizările lui Kelemen Hunor vin în contextul în care continuă blocajul pentru desemnarea unui nou premier. Nu există o majoritate parlamentară, în acest moment, pentru învestirea unui guvern Luca Niculescu, potrivit calculelor Antena 3 CNN.

Potrivit unor surse, Kelemen Hunor l-ar fi informat personal pe Sorin Grindeanu că formațiunea maghiară nu va intra din nou la guvernare cu PSD și nici nu va vota un guvern care este susținut de AUR și SOS România.