PSD respinge propunerea lui Bolojan de a susține un guvern tehnocrat. "Putem vota premier Nazare, dar cu miniștri PSD"

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: INQUAM Photos/George Călin

PSD respinge propunerea lui Bolojan de a susține un guvern tehnocrat și transmite că partidul poate vota un guvern condus de premierul propus Alexandru Nazare, dar numai dacă acesta va avea miniștri PSD.

PSD a acuzat că ideea unui guvern tehnocrat este "doar o strategie, o perdea de fum" și că liberalii nu își doresc, în realitate, deblocarea situației politice. "Real puteau să susțină un tehnocrat acum trei luni. Nu era bun Tomac, căutam altul", afirmă social-democrații

PSD precizează că nu va vota un guvern tehnocrat. "Ori minoritar PSD, ori guvern în jurul PSD. Putem susține Nazare, dar cu miniștri de la PSD".

În ceea ce privește rectificarea bugetară, social-democrații au afirmat că aceasta nu poate fi făcută în Parlament, deoarece "ar ieși un haos".

"Luca Niculescu s-a fâsâit. Nici nu știu dacă el a fost întrebat", au spus social-democrații, care au adăugat că i-au transmis lui Bolojan "să avem o înțelegere până se face guvernul, să nu fim jucați pe rând de AUR, să își facă majorități cu noi sau cu ei și să își împingă agenda. Nu a vrut".

"Pe parlamentarii lui Șoșoacă sau cei suveraniști nici în dimineața votului nu te poți baza pe ei", potrivit social-democraților.

Prim-ministrul interimar al României, Ilie Bolojan, a transmis sâmbătă un mesaj pe Facebook, prin care spune că nu se retrage din funcția de premier și cere "un guvern neutru”. "Dar un autentic guvern de tehnocrați, nu unul cu miniștri controlați din birourile PSD", a scris el.

"E timpul pentru decizii. Costurile iresponsabilității coaliției de facto PSD-AUR, care a lăsat România fără guvern într-o perioadă de crize interne și externe, fără să pună nimic în loc, pot crește în fiecare zi. Patru luni, cu atribuții limitate, ne-am făcut datoria față de România. Și ne-o vom face până la capăt. Provizoratul poate continua?

Da, dar cu costuri care pot fi mai mari pentru români. În primul rând, scumpirea împrumuturilor de care finanțarea României este încă dependentă. Chiar dacă rezultatele financiare ale guvernului sunt bune, instabilitatea politică majorează dobânzile. Fiecare punct procentual poate însemna miliarde anual. Lipsa garanției că viitorul executiv va continua buna guvernare îngrijorează investitorii și se poate reflecta în evaluarea ratingului de țară", a scris el pe Facebook.

"PSD, care a coagulat o majoritate pentru doborârea guvernului, ar fi avut astfel ocazia să preia guvernarea. Dar nu a reușit sau nu a vrut să își asume această răspundere. PNL, USR și UDMR au propus o soluție de compromis: o rotativă la guvernare, cu susținere reciprocă, între cele două blocuri care nu mai pot guverna împreună. Am propus un premier credibil: dl. Siegfried Mureșan.

PSD a refuzat, pentru că soluțiile transparente presupun răspundere. Iar PSD preferă înțelegerile pe sub masă, jocurile de culise și transferul responsabilității către alții.

În aceste condiții, o soluție de deblocare, departe de ideal, dar necesară, este un guvern neutru, format din tehnocrați, cu obiective clare și limitate: rectificarea bugetară, finalizarea procedurilor de închidere a PNRR, elaborarea bugetului pentru 2027, cu menținerea liniei de redresare convenite cu partenerii și finanțatorii României", mai adaugă el, subliniind că trebuie "un autentic guvern de tehnocrați, nu unul cu miniștri controlați din birourile PSD".

El spune că refuzul de a vota un guvern cu PSD este "o lecție a fostei coaliții".

Joi seară, Ilie Bolojan a declarat că ar accepta o formulă de guvern de tranziție, tehnocrat, recunoscând implicit că actualul blocaj politic nu a fost depășit.

Răspunsul PSD a venit rapid. Sorin Grindeanu a transmis vineri că social-democrații nu mai susțin ideea unui guvern tehnocrat și că soluția trebuie să fie una politică.