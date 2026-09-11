Scenariul plecării lui Bolojan de la Guvern. Surse: Discuții la PNL despre o plecare în bloc a miniștrilor liberali și USR

Ilie Bolojan ar vrea să plece din funcția de premier interimar, susțin surse politice. Premierul interimar le-ar fi spus celor mai apropiați lideri ai PNL că „nu mai rezistă fizic și psihic”, însă nu ar vrea să demisioneze singur, ci împreună cu miniștrii USR și PNL. Informația a fost prezentată pe surse în emisiunea „Decisiv”, cu Cătălina Porumbel.

Potrivit surselor politice, Ilie Bolojan a avut o întâlnire cu cei mai apropiați lideri ai PNL, în cadrul căreia ar fi spus că intenționează să plece din funcția de premier interimar. Bolojan ar fi afirmat că „nu mai rezistă fizic și psihic”, dar nu ar vrea să plece singur din funcție, ci să demisioneze „în grup”, împreună cu miniștrii USR și PNL.

Informația privind o posibilă demisie a premierului interimar a fost însă infirmată de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

„Observ că se propagă varianta demisiei premierului Ilie Bolojan. Este un fake news absolut. Nu se pune această problemă”, a transmis Ioana Dogioiu.

Speculațiile privind o eventuală plecare a lui Ilie Bolojan apar în contextul mai multor probleme care apasă asupra Guvernului interimar, în special imposibilitatea de a face rectificări bugetare, situație care afectează funcționarea instituțiilor.

În același timp, România așteaptă un nou test major pentru economie. Agenția de rating Standard & Poor’s va publica raportul de țară pe 2 octombrie. Evaluarea este relevantă în contextul în care agenția ar putea ține cont de faptul că bugetul pentru anul 2027 nu poate fi realizat de un guvern demis.

Virgil Guran: „O plecare a lui Bolojan nu va rezolva acest lucru”

Senatorul PNL Virgil Guran a declarat la Antena 3 CNN că nu a avut cunoștință despre o discuție oficială privind plecarea lui Ilie Bolojan.

„Nu a fost o discuție de genul acesta, poate dacă a fost o discuție așa particulară, neoficială. Probabil se discută peste tot. Din câte îl știu pe Ilie Bolojan, nu lasă totul baltă înainte să se reglementeze cumva toate aceste lucruri”, a declarat Virgil Guran.

Senatorul PNL a subliniat că sunt multe probleme în acest moment și că este absolut necesară o rectificare bugetară.

„O plecare a lui Bolojan nu va rezolva acest lucru. Singura soluție este să se facă rectificarea în Parlament și se poate face într-o zi, două. Dar trebuie să existe voință politică. Eu am văzut legi care au trecut în câteva ore, deci se poate”, a spus Virgil Guran.

Bolojan: „Nu se mai pune problema să te agăți de un scaun”

Ilie Bolojan a susținut la B1 TV că nu se agață de funcția de premier și că perioada de provizorat s-a prelungit prea mult.

„De patru luni de zile mi-am golit biroul, mi-am luat rămas bun de la colegii din guvern, le-am mulțumit pentru activitate, le-am căutat și pe doamnele care fac curat în birou să le mulțumesc. Deci nu se mai pune problema să te agăți de un scaun, să vrei să stai pe un post, dar atunci când ești premier, chiar și interimar, într-o situație complicată, mult prea mult timp, nu ai ce să faci decât să încerci să faci ce ține de tine ca să asiguri funcționarea statului”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul interimar a subliniat că formarea unui nou Guvern este esențială.

„Și, cu siguranță, discuțiile legate de formarea unui nou guvern sunt foarte importante, această durată de provizorat s-a prelungit prea mult”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Bolojan propune un guvern tehnocrat de tranziție

Ilie Bolojan susține că România are nevoie de un guvern de tranziție, format în principal din tehnocrați, care să ia măsurile necesare pentru pregătirea bugetului pe 2027, închiderea PNRR, rectificarea bugetară și depășirea iernii. El afirmă că, în contextul crizei politice prelungite, trebuie găsită o soluție care să asigure funcționarea administrației și să mențină încrederea agențiilor de rating în România.

„Sper ca domnul președinte, într-o perioadă cât mai rapidă, va face o nominalizare, în așa fel încât premierul care este desemnat să înceapă o discuție cât se poate de serioasă cu partidele și avem responsabilitatea, în situația de criză prelungită, generată de modul iresponsabil în care s-a comportat PSD, generând o moțiune de cenzură fără să pună nimic în loc, să găsim o soluție, pentru că aici nu mai e vorba de Bolojan, de o persoană sau alta, e vorba de a ne asigura că România e o țară care are o administrație funcțională, că ne pregătim de un buget ambițios pentru 2027 și e o problemă legată și de partea de încredere în direcția în care se mișcă țara.

Fără menținerea încrederii agențiilor de rating în România, riscul de cădere este foarte mare. Atunci când ajungi într-o situație de downgrade, înseamnă că tot ce s-a făcut până acum se risipește”, a declarat Ilie Bolojan.