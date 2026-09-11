Fără bani de facturi, salarii și indemnizații. Instituțiile statului intră în colaps dacă nu se face rectificarea bugetară

Mai multe instituții sunt afectate direct de întârzierea rectificării bugetare. Foto: Hepta

Românii sunt cei care decontează criza politică și blocajul privind formarea unui nou guvern cu puteri depline. Imposibilitatea Guvernului interimar de a adopta o rectificare bugetară poate genera o serie de efecte negative pentru contribuabili, care se vor resimți în mai multe domenii esențiale, potrivit unei analize Antena 3 CNN.

Mai multe instituții sunt afectate direct de întârzierea rectificării bugetare, iar blocajele se pot reflecta în viața de zi cu zi a cetățenilor.

Sistemul sanitar și spitalele, printre primele afectate

Pe primul loc se află sistemul sanitar și spitalele din România. Acestea se confruntă cu un blocaj în achiziția de medicamente, situație care poate duce la întârzieri în efectuarea operațiilor și la apariția unor crize majore de stocuri.

În acest scenariu, capacitatea sistemului sanitar de a oferi asistență medicală în condiții optime este afectată.

Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a avertizat, miercuri, că România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline, pentru a face o rectificare bugetară. El a semnalat că la serviciile de ambulanţă judeţene şi Unităţile de Primiri Urgenţe nu sunt toate cheltuielile acoperite până la finalul anului.

"Suntem în 9 septembrie şi nu avem rectificare bugetară, care, de regulă, se întâmplă în lunile de vară sau cel târziu în septembrie. Trebuie să avem un guvern cu puteri depline care să facă această rectificare. Este nevoie de o reaşezare a cheltuielilor statului", a insistat el.

Primăriile și administrația locală, în dificultate

Și primăriile și administrația locală pot fi afectate de lipsa unei rectificări bugetare. Întârzierea poate duce la blocaje în plata unor utilități și servicii esențiale, precum iluminatul public, încălzirea, serviciile de urbanism sau transportul public.

Efectele sunt resimțite direct de populație, prin riscul sistării unor servicii esențiale și, implicit, prin degradarea calității vieții.

Ministerul Muncii: blocaje la plata indemnizațiilor și ajutoarelor

Întârzierea rectificării bugetare afectează și Ministerul Muncii, prin posibile blocaje la plata indemnizațiilor, a ajutoarelor pentru încălzire și a indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap.

Pentru beneficiarii de asistență socială, în special pentru românii cei mai vulnerabili, o astfel de situație înseamnă o creștere a insecurității sociale.

Educația, afectată de lipsa fondurilor

Blocaje pot apărea și în domeniul educației, inclusiv în ceea ce privește decontarea navetei pentru elevi și profesori, cheltuielile de funcționare ale unităților de învățământ sau plata burselor sociale și de merit.

Efectele se pot răsfrânge asupra actului educațional, dar și asupra examenelor și mobilității elevilor și profesorilor. În acest context, există riscul accentuării abandonului școlar, într-un moment în care România a obținut recent rezultate dezastruoase la testele PISA.

Autostrăzile și proiectele de infrastructură, în pericol de blocaj

Efectele întârzierii rectificării bugetare se pot extinde și asupra Ministerului Transporturilor și CNAIR, inclusiv asupra procesului de construire a autostrăzilor.

Blocajele pot apărea în cofinanțarea proiectelor de infrastructură și în efectuarea plăților către constructori. Consecința poate fi blocarea dezvoltării regionale și apariția unor pierderi economice prin neutilizarea fondurilor acolo unde există cofinanțări din fonduri europene.

Furnizorii privați ai statului, afectați de întârzierile la plată

Problemele nu se limitează la instituțiile publice. Statul lucrează cu o serie de furnizori privați, iar întârzierea plății facturilor către aceștia poate genera, la rândul său, efecte în sectorul privat.

Printre riscuri se numără intrarea unor companii în insolvență, pierderea unor locuri de muncă din sectorul privat și creșterea datoriei publice.

Întârzierea rectificării bugetare nu este doar o problemă de cifre pe hârtie. În condițiile în care Guvernul interimar nu poate face rectificarea, blocajul politic se poate transforma într-o nouă criză care ajunge să afecteze direct viața de zi cu zi a cetățenilor.

De la spitale și școli până la administrația locală, infrastructură și companiile private care lucrează cu statul, efectele se pot propaga în cascadă, în timp ce România așteaptă formarea unui nou Guvern cu puteri depline.

Ilie Bolojan a precizat joi seara că speră ca preşedintele Nicuşor Dan să nominalizeze un premier în scurt timp, pentru că este nevoie de rectificare bugetară. El a precizat că PNL susține un guvern format din tehnocrați:

"O astfel de formulă, formată din oameni competenți, și avem în fiecare sector astfel de oameni, poate să fie o formulă de tranziție certă care să aibă ca misiune să facă ce am discutat mai înainte: să ia măsurile necesare pentru a pregăti anul viitor, să închidă PNRR-ul, pentru că mai există procedurile de închidere, să facă rectificarea de buget, să pregătească bugetul pentru anul viitor și să trecem această iarnă”.