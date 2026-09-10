Ilie Bolojan anunță că PNL "nu va sabota" declanșarea alegerilor anticipate. "Dacă nu avem înțelepciunea să găsim o formulă"

Bolojan: "Alegerile anticipate, deși nu reprezintă cea mai ușoară variantă, sunt o opțiune prevăzută de Constituție". FOTO: Agerpres

Premierul interimar, Ilie Bolojan, a declarat joi la B1 TV că liberalii nu vor bloca declanșarea alegerilor anticipate dacă negocierile pentru formarea unui guvern eșuează și președintele României va decide că aceasta este soluția pentru deblocarea crizei politice.

Bolojan a avertizat că, dacă partidele "nu au înțelepciunea să găsească o formulă" pentru formarea unei majorități, alegerile anticipate, deși nu reprezintă cea mai ușoară variantă, sunt o opțiune prevăzută de Constituție.

"În condițiile în care nu se va ajunge sub nicio formă, ceea ce eu nu îmi doresc, pentru că sunt lucruri serioase pentru această țară, să avem un guvern, următoarea soluție prevăzută de Constituție este, la un blocaj care nu se mai termină sau la un guvern care nu trece, atunci se îndeplinesc condițiile pentru alegeri anticipate.

Dacă aceste condiții se vor îndeplini și președintele României va considera că asta e soluția de deblocare, noi nu vom sabota această formulă.

Dacă nu avem înțelepciunea să găsim o formulă ca lucrurile să funcționeze, dacă partidele nu ies din pozițiile pe care le au, PNL a fost consecvent în toată această perioadă, am explicat care vor fi consecințele, atunci anticipatele nu sunt cea mai facilă soluție, dar sunt o realitate prevăzută de Constituție".

Despre varianta ca Luca Niculescu să fie desemnat premier de Nicușor Dan, Ilie Bolojan a precizat că în timpul discuțiilor, președintele nu a avansat numele acestuia:

"Am discutat cu domnul președinte în aceste zile, pentru că am avut și întâlniri instituționale, CSAT-ul, dar nu s-a discutat despre un nume de premier, deci nu a fost avansat un astfel de nume, prin urmare nu am cum să fac comentarii.

Domnul Luca Niculescu este un coleg de guvern bun, secretar de stat la Externe, un diplomat care în funcția pe care a ocupat-o, gestionând aderarea României la OCDE, a făcut lucruri bune și îl consider un profesionist al diplomației române".

PNL susține un guvern tehnocrat de tranziție

Întrebat dacă și-a schimbat poziția în negocieri și dacă e mai flexibil în a accepta un guvern PSD, Bolojan a răspuns:

"Personal, atât eu, cât și partidul rămânem consecvenți la ce am declarat în primăvară, dar și în vară. Înainte de această moțiune, am avertizat PSD că va genera o criză și că, în condițiile în care nu mai respectă nicio înțelegere, nu vom mai face parte dintr-un guvern cu PSD, lucru care a rămas constant.

Tot în urma încercărilor de a forma guverne, propunerea de guvern Tomac, care nu a mai fost supusă votului, am avut apoi încercarea de a forma guvernul Vestea, o încercare care se baza pe o trădare din interiorul PNL, netrecând nici acest lucru, soluția pe care am propus-o la începutul verii e să formăm un guvern de tranziție, de armistițiu, tehnocrat, un guvern în principal care să se bazeze pe tehnocrați, pentru că altfel, un guvern care are doar niște proxy tehnocrați, dar care nu au cunoștințe în domeniul respectiv, înseamnă o formulă în care unii conduc din spate.

O astfel de formulă, formată din oameni competenți, și avem în fiecare sector astfel de oameni, poate să fie o formulă de tranziție certă care să aibă ca misiune să facă ce am discutat mai înainte: să ia măsurile necesare pentru a pregăti anul viitor, să închidă PNRR-ul, pentru că mai există procedurile de închidere, să facă rectificarea de buget, să pregătească bugetul pentru anul viitor și să trecem această iarnă".

Potrivit unui sondaj INSCOP, AUR își menține poziția în preferințele electoratului, cu aproape 40% din opțiuni, în timp ce PSD, PNL și USR abia adună împreună puțin peste acest prag.

Față de luna mai, PSD a trecut pe locul 2, în fața PNL, însă diferența dintre cele două partide este foarte mică. USR se menține la un scor în jur de 10%.