Surse: AUR negociază propria majoritate pentru Guvern și îl lasă pe Grindeanu fără voturi. Simion racolează parlamentari UPR și SOS

Potrivit surselor politice, negocierile AUR pentru racolare au început odată cu reluarea sesiunii parlamentareSursa foto: Inquam Photos / George Calin

AUR ar fi început propriile negocieri pentru formarea unei majorități parlamentare, în condițiile în care partidul condus de George Simion încearcă să racoleze parlamentari pe care PSD și Sorin Grindeanu se bazau pentru învestirea unui nou Guvern. Potrivit surselor Antena 3 CNN, prin această mișcare, AUR vrea să lase partidul condus de Grindeanu fără voturile necesare pentru susținerea unui viitor Guvern.

Negocierile AUR vizează parlamentari din UPR, SOS, POT și din rândul neafiliaților, cărora AUR le-ar fi promis locuri eligibile pe listele partidului la viitoarele alegeri. În schimbul sprijinului pentru formarea unei noi majorități și pentru învestirea unui Guvern, George Simion le-ar promite inclusiv funcții de ministru într-un viitor Executiv.

Potrivit surselor politice, negocierile au început odată cu reluarea sesiunii parlamentare. Cei de la AUR ar discuta cu parlamentari din POT, SOS și cu neafiliați pentru a-i convinge să se alăture partidului lui George Simion. AUR profită astfel de trendul ascendent pe care îl înregistrează în sondajele de opinie și le transmite parlamentarilor că, dacă se alătură formațiunii, au șanse să se regăsească pe listele partidului la următoarele alegeri și să obțină un nou mandat.

Ce li s-ar fi promis parlamentarilor UPR

George Simion ar insista în special asupra parlamentarilor din grupul „Uniți pentru România” (UPR), format din 19 aleși, cărora le-ar promite locuri pe listele AUR la următoarele alegeri. Potrivit surselor, parlamentarilor din UPR li s-ar fi transmis că, dacă rămân alături de Victor Ponta și se ajunge la alegeri anticipate, riscă să rămână în afara Parlamentului, în timp ce intrarea în AUR le-ar putea oferi o șansă mai mare de a obține un nou mandat, în condițiile în care partidul lui George Simion este în creștere în sondaje.

Aceste argumente i-ar fi convins deja pe câțiva dintre parlamentarii UPR, pe care Victor Ponta se baza pentru susținerea unui viitor Guvern al PSD sau a unui Executiv format în jurul PSD, să nu își mai dea votul pentru această formulă și să se alăture AUR. Practic, prin racolarea acestor parlamentari, AUR ar reduce numărul de voturi pe care PSD și Sorin Grindeanu se pot baza în încercarea de a forma și învesti un nou Guvern.

În acest context, Victor Ponta ar fi avut miercuri o discuție cu parlamentarii din grupul UPR, nemulțumit de faptul că riscă să rămână fără aleșii pe care deja îi promisese lui Sorin Grindeanu pentru susținerea viitorului Guvern. Potrivit surselor, însă, Ponta nu ar mai avea prea multe pârghii pentru a-i convinge pe parlamentarii care negociază deja cu AUR să rămână în grup.

Cum se complică planurile PSD

Mutarea AUR complică și mai mult calculele social-democraților, care nu mai pot conta pe voturile UDMR. Kelemen Hunor l-ar fi informat personal pe Sorin Grindeanu, potrivit unor surse politice, că formațiunea maghiară nu va intra din nou la guvernare cu PSD și nici nu va vota un guvern care este susținut de AUR și SOS România.

Un astfel de guvern, cu Luca Niculescu premier, ar avea miniștri de la PSD și din tabăra anti-Bolojan din PNL. USR a anunțat că nu va vota un guvern PSD. Liberalii, de asemenea, cu atât mai mult cât un astfel de vot ar fi și pentru puciștii din PNL. Iar marți, Kelemen Hunor a mers în biroul lui Sorin Grindeanu și l-a informat că nu va intra la guvernare cu PSD și nici nu va vota un guvern dacă acesta este susținut de AUR și SOS România.

În aceste condiții, nu există voturile necesare pentru învestirea unui guvern Luca Niculescu. Pentru acest guvern ar vota PSD, minoritățile, aripa anti-Bolojan din PNL. De asemenea, PSD se bazează pe grupul Uniți pentru România (UPR) și parlamentari neafiliți. În total, circa 200 de voturi. Pentru învestirea unui guvern sunt necesare 233 de voturi.

Nicușor Dan ar putea amâna desemnarea

Informațiile apar în contextul în care, surse politice spun că președintele Nicușor Dan ar putea amâna desemnarea premierului până pe 19 septembrie, chiar înaintea plecării sale în Statele Unite. Și consultările cu partidele ar putea fi amânate, pe fondul lipsei unui acord pentru susținerea viitorului Guvern.

Deși Luca Niculescu rămâne în continuare favorit pentru funcția de prim-ministru, Nicușor Dan nu mai are de gând să facă rapid desemnarea, până duminică, ci abia la sfârșitul săptămânii viitoare, pe 19 septembrie, chiar înainte de a pleca în SUA.

Ar fi două motive pentru asta. În primul rând, nu există un acord al partidelor din fosta coaliție pentru susținerea unui Guvern, în condițiile în care atât Nicușor Dan, cât și UDMR resping ideea de a lua voturi de la AUR. PNL încă nu acceptă să voteze un guvern PSD.

În plus, Nicușor Dan pleacă duminică în Finlanda, la Summitul Arctic, de unde revine luni noapte, iar pe 19 septembrie merge în SUA, la Adunarea Generală a ONU. Nu își dorește să fie nevoit să dea explicații partenerilor externi, europeni și americani, despre un eventual nou eșec în ceea ce privește învestirea unui Executiv.