BRICS, organizație din care face parte și Iranul, „îndeamnă” la „reținere maximă” în războiul din Orient

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Statele din organizația BRICS, din care face parte și Iranul, au îndemnat părţile implicate în conflictul din Orientul Mijlociu să dea dovadă de „reţinere maximă”, într-o declaraţie comună adoptată sâmbătă, în prima zi a summitului lor de la New Delhi, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Ne exprimăm via noastră preocupare în faţa escaladării continue a tensiunilor în Orientul Mijlociu şi, în conformitate cu poziţiile noastre naţionale, îndemnăm la reţinere maximă, precum şi la evitarea acţiunilor susceptibile să agraveze situaţia”, se arată în textul organizației.

Iranul a fost atacat de SUA şi Israel în februarie şi a blocat Strâmtoarea Ormuz, ca represalii, prin care tranzita înainte de război 20% din petrolul mondial. Acest blocaj care durează de şase luni de la începutul ostilităţilor continuă să alimenteze creşterea preţurilor la carburanţi. După o acalmie de o lună, operaţiunile militare s-au reluat recent în regiune.

„Facem apel la protecţia populaţiilor şi infrastructurilor civile”, adaugă, în declaraţia lor, statele BRICS, care „încurajează eforturile, prin dialog şi diplomaţie, de a ajunge la un acord în vederea unei păci durabile, securităţii şi stabilităţii în regiune”.

„Ne exprimăm grava preocupare pe tema atacurilor deliberate asupra infrastructurii civile şi instalaţiilor nucleare paşnice sub protecţia Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) cu încălcarea dreptului internaţional”, se mai scrie în declarația comună.

Mai multe situri nucleare iraniene au fost țintite de lovituri americane şi israeliene de la începutul conflictului în februarie.