Europa accelerează cursa pentru energia nucleară. BEI va realiza prima sa investiție în reactoare nucleare modulare mici

Comisia Europeană îşi propune ca primele reactoare SMR din Europa să devină operaţionale la începutul anilor 2030. Sursa foto: Getty Images

Banca Europeană de Investiţii (BEI) a anunţat marţi că va face prima sa investiţie în reactoare nucleare modulare mici (SMR), în contextul în care Europa a intrat într-o cursă pentru dezvoltarea următoarei generaţii de tehnologii în domeniul energiei nucleare, transmite Reuters, citat de Agerpres.

Reactoarele modulare mici (SMR) sunt o tehnologie nucleară emergentă, care a atras interesul dezvoltatorilor de centre de date şi al altor industrii aflate în căutarea unor surse de energie cu emisii scăzute de carbon, care funcţionează non-stop.

Cu o putere mai mică decât reactoarele convenţionale, până la 300 de megawaţi, comparativ cu un gigawatt în cazul centralelor nucleare clasice, reactoarele SMR pot fi construite în fabrici şi transportate oriunde în lume, oferind o modalitate mai rapidă şi mai flexibilă de extindere a capacităţii de producţie a energiei nucleare.

Într-un comunicat de presă difuzat marţi, BEI, care este denumită popular şi "braţul financiar al UE", a informat că va acorda un împrumut de 40 de milioane de euro companiei finlandeze Steady Energy, un startup din domeniul energiei nucleare care dezvoltă un reactor modular de mici dimensiuni destinat producerii de energie termică pentru o reţea locală de termoficare.

Acest împrumut este primul dintr-o serie de investiţii în tehnologia SMR planificate de BEI, a dezvăluit un oficial al băncii.

Reactorul de 50 de megawaţi al Steady Energy, aflat încă în stadiul de concept, va utiliza tehnologia existentă a reactoarelor cu apă uşoară, în care apa serveşte atât la moderarea reacţiei nucleare în lanţ, cât şi la răcirea reactorului. Acesta este conceput pentru a fi construit în subteran, cu scopul de a spori nivelul de securitate al reactorului.

În prezent, la nivel mondial funcţionează doar două reactoare SMR comerciale, în Rusia şi China. Comisia Europeană îşi propune ca primele reactoare SMR din Europa să devină operaţionale la începutul anilor 2030.

"Sprijinul acordat de BEI energiei nucleare transmite un semnal pozitiv investitorilor", a declarat Emmanuel Brutin, directorul asociaţiei Nucleareurope, care reprezintă interesele industriei energiei nucleare.

Ţările UE au de mult timp opinii diferite cu privire la promovarea energiei nucleare, situaţie care reflectă o scindare între state membre precum Franţa şi Suedia, care deţin centrale nucleare, şi ţări care în mod tradiţional se opun energiei nucleare, precum Germania şi Austria, care invocă îngrijorări legate de siguranţă şi de gestionarea deşeurilor nucleare. În consecinţă, bugetul UE nu finanţează direct centrale nucleare, deşi împrumutul acordat de BEI companiei Steady Energy beneficiază de o garanţie din partea bugetului UE.

Potrivit Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, la nivel mondial sunt în curs de dezvoltare peste 80 de proiecte de reactoare modulare mici (SMR).

Banca Europeană de Investiţii (BEI) este instituţia de creditare pe termen lung a Uniunii Europene deţinută de statele membre ale acesteia. Aceasta finanţează investiţii care contribuie la obiectivele de politică ale UE. Proiectele BEI consolidează competitivitatea, stimulează inovarea, promovează dezvoltarea durabilă, consolidează coeziunea socială şi teritorială şi sprijină o tranziţie corectă şi rapidă către neutralitatea climatică.