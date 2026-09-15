Românii nu mai sunt a doua cea mai mare comunitate de angajați străini din Spania. FOTO: Getty Images

Românii au fost depășiți de columbieni și au ajuns pe locul al treilea în clasamentul celor mai numeroase comunități străine de pe piața muncii din Spania, scrie El Pais. Numărul românilor care cotizează la sistemul de securitate socială a rămas aproape neschimbat față de perioada de dinaintea pandemiei, în timp ce comunitatea columbiană a crescut puternic. În august, Spania avea 368.900 de angajați columbieni, față de aproximativ 336.700 de români.

În Spania lucrează în prezent aproximativ același număr de români ca înainte de pandemie, în jur de 337.000. Această cifră îi plasa în 2019 pe primul loc în rândul cetățenilor străini de pe piața muncii din Spania. Șase ani mai târziu, cu un număr similar de persoane care cotizează la sistemul de securitate socială, românii au ajuns pe locul al treilea.

Creșterea numărului de marocani i-a împins pe români pe locul al doilea la sfârșitul anului 2024, iar acum columbienii i-au depășit la rândul lor. Datele privind contribuțiile străinilor la sistemul de securitate socială pentru luna august, publicate luni, arată că în Spania sunt 368.900 de columbieni care cotizează, tot mai aproape de cea mai numeroasă comunitate, cea marocană, cu 407.300 de cotizanți.

Creșterea numărului de columbieni pe piața muncii s-a accelerat după încheierea crizei sanitare. În august 2021 erau 100.000 de columbieni afiliați la sistemul de securitate socială, în 2022 erau 124.000, în 2023 erau 171.000, în 2024 erau 222.000, iar în 2025 - 253.000. Evoluția arată că ritmul de integrare a columbienilor pe piața muncii era deja semnificativ înaintea procesului de legalizare a situației imigranților promovat de guvern, însă această măsură a accelerat puternic tendința. Ieșirea columbienilor din economia informală sau din inactivitate a dus numărul total al celor care cotizează în august la 368.900, cu 116.000 mai mulți decât în urmă cu un an. Creșterea este de 46%, față de un avans de 14% în anul precedent.

Columbienii i-au depășit la limită pe români încă din luna iulie, însă schimbarea s-a consolidat în august. Românii ocupau locul al doilea de la sfârșitul anului 2024, când au fost depășiți definitiv de marocani. Marocanii au în prezent cu 39.000 de cotizanți mai mult decât columbienii, o diferență care ar putea dispărea în următoarele luni, având în vedere evoluția recentă a celor două comunități.

Și alte comunități care au crescut puternic în ultimele luni provin din America Latină. Unul dintre cele mai bune exemple este cel al peruanilor. În urmă cu un an, aceștia numărau 99.000 de cotizanți, iar acum au depășit 140.000, reușind pentru prima dată să întreacă una dintre comunitățile cu cea mai veche prezență pe piața muncii din Spania, cea chineză. A crescut și numărul venezuelenilor, de la 204.000 de cotizanți în august 2025 la 249.000 în prezent.

În aceeași perioadă, pe lângă Columbia, Venezuela și Peru, au înregistrat creșteri importante Paraguayul, cu 19.600 de cotizanți în plus, ajungând la 69.800, și Hondurasul, cu 17.300 în plus, până la 78.900. Topul celor zece naționalități cu cele mai mari creșteri în cifre absolute este completat de Senegal, cu 14.000 de cotizanți în plus, până la 80.200, China, cu 11.500 în plus, până la 137.900, Argentina, cu 10.500 în plus, până la 79.900, și Pakistan, cu 10.000 în plus, până la 64.500.

Creșterea puternică a numărului de angajați străini explică cea mai mare parte a avansului ocupării forței de muncă din Spania în ultimul an. Din cele 679.000 de locuri de muncă nete câștigate de țară până în august, 482.500 au revenit persoanelor care cotizează la sistemul de securitate socială și sunt cetățeni străini, în timp ce 196.500 au revenit spaniolilor.

Mai mulți latino-americani decât europeni

Forța cu care au crescut comunitățile latino-americane, accelerată și de procesul de regularizare a situației imigranților, a făcut ca, în acest an, numărul total al angajaților proveniți din aceste țări să depășească pentru prima dată numărul europenilor. Depășirea a fost confirmată în iunie, când erau 1,23 milioane de cotizanți latino-americani, față de 1,19 milioane de europeni. Tendința de evoluție a celor două grupuri indica faptul că această schimbare urma să apară mai devreme sau mai târziu, însă procesul de regularizare a grăbit-o.

Datele sistemului de securitate socială arată și predominanța latino-americanilor în rândul persoanelor regularizate. Columbienii reprezentau 28,8% dintre imigranții care aveau un loc de muncă și cotizau la 31 iulie, iar venezuelenii reprezentau 19,7%. Împreună, cele două comunități reprezintă aproximativ jumătate dintre cei 337.900 de imigranți care cotizează deja la sistemul de securitate socială. Ponderea lor este mult mai mare decât cea pe care aceste două naționalități o au în totalul angajaților străini: columbienii reprezintă 9,9%, iar venezuelenii 7%. În cazul marocanilor, cea mai numeroasă comunitate străină, proporția persoanelor care lucrează, de 11,3%, este aproape identică cu ponderea lor în totalul angajaților străini, de 11,8%.