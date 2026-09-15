Germania dă un milion de euro pentru siguranța centralelor nucleare din Ucraina. Situația de la Zaporojie devine tot mai îngrijorătoare

1 minut de citit Publicat la 10:05 15 Sep 2026 Modificat la 10:05 15 Sep 2026

Centrala nucleară de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, aflată sub control rusesc, se afla în centrul îngrijorărilor privind siguranţa nucleară. FOTO: Profimedia Images

Germania urmează să aloce încă un milion de euro pentru a contribui la îmbunătăţirea siguranţei centralelor nucleare din Ucraina, a anunţat Ministerul Mediului de la Berlin, relatează marţi dpa, citată de Agerpres.

Secretarul de stat Rita Schwarzelühr-Sutter urmează să anunţe marţi această nouă finanţare, în cadrul unei conferinţe a Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) la Viena, a precizat ministerul pentru dpa.

Germania a oferit până în prezent 7,3 milioane de euro pentru a susţine prezenţa AIEA în Ucraina.

Centrala nucleară de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, aflată sub control rusesc, se afla în centrul îngrijorărilor privind

siguranţa nucleară încă de la începutul războiului din Ucraina.

Instalaţia a fost vizată în repetate rânduri de atacuri cu drone şi a suferit întreruperi ale alimentării externe cu energie electrică, fiind necesară activarea generatoarelor de urgenţă.

Schwarzelühr-Sutter urmează, de asemenea, să ceară o mai mare susţinere internaţională pentru repararea structurii de protecţie de la centrala nucleară dezafectată de la Cernobîl, avariată în urma unui atac cu dronă rusesc la începutul anului 2025.

Germania intenţionează să aloce 50 de milioane de euro pentru aceste lucrări, a anunţat luna trecută ministrul german al mediului, Carsten Schneider.

Incidente cu drone la Zaporojie

AIEA a fost informată luna trecută cu privire la trei incidente implicând drone la situl centralei nucleare de la Zaporojie; acestea subliniază riscurile constante la adresa siguranței și securității nucleare pe durata conflictului militar. Un atac cu dronă, produs se pare pe 25 august în apropierea bazinului de răcire, a dus la rănirea a doi angajați ai centralei.

În ziua următoare, o altă dronă a explodat în zona de depozitare uscată a combustibilului nuclear uzat, iar o a treia dronă, tot pe 26 august, a lovit, se pare, sistemul de stropire aferent unităților energetice ale centralei. Nivelurile de radiații din incintă rămân în limite normale.