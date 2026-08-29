Panică la Zaporojie. Cea mai mare centrală nucleară din Europa e fără curent de 7 zile. Generatoarele mai au motorină pentru 9 zile

Panică la Zaporojie. Cea mai mare centrală nucleară din Europa e fără curent de 7 zile. Sursa foto: Profimedia Images

Centrala Nucleară de la Zaporojie este lipsită de alimentare cu energie electrică din surse externe de peste o săptămână și funcţionează acum pe generatoarele diesel de urgență (EDG), pentru a asigura electricitatea necesară funcțiilor esențiale de siguranță și securitate nucleară, a anunţat directorul AIEA, Rafael Mariano Grossi.

Centrala a pierdut conexiunea cu singura linie de alimentare externă rămasă, linia Ferosplavna-1, de 330 kilovolți (kV), la data de 20 august, în urma unor activități militare desfășurate în zona de nord a fluviului Nipru. De atunci, centrala utilizează mai multe generatoare diesel de urgență pentru a-și asigura necesarul de energie, în special pentru alimentarea pompelor care răcesc toate cele șase reactoare și bazinele de stocare a combustibilului uzat.

Având în vedere întreruperea prelungită a alimentării externe cu energie electrică, echipa AIEA de la ZNPP a monitorizat îndeaproape situația combustibilului diesel. Luni, echipa a inspectat majoritatea celor 20 de generatoare diesel de urgență (EDG) ale centralei pentru a verifica nivelul de combustibil din rezervoare și pentru a evalua durata în care rezervele disponibile ar putea susține funcționarea centralei în cazul în care alimentarea externă nu este restabilită.

Motorină suficientă doar pentru încă 9 zile

Vineri, ZNPP a raportat că dispune în prezent de o rezervă de combustibil diesel suficientă pentru aproximativ zece zile de funcționare a generatoarelor, ceea ce reprezintă cerința minimă prevăzută de reglementări.

De asemenea, echipa AIEA a fost informată că ultima livrare de combustibil la depozitul extern al centralei a avut loc în urmă cu aproape șase luni, în luna martie. O livrare ulterioară, programată pentru luna mai, a fost amânată, se pare, din cauza activităților militare frecvente din zonă. AIEA nu a mai putut vizita acest depozit de combustibil din martie 2025, ZNPP invocând motive de securitate.

Totuși, joi și vineri, echipa a monitorizat transferul a câteva zeci de tone de combustibil diesel către centrală, provenind din două locații externe diferite situate în apropierea ZNPP, acțiune desfășurată atât pentru a evalua situația securității nucleare a centralei, cât și pentru a oferi garanții de securitate pe durata transferurilor.

Directorul AIEA: Centrala s-ar putea confrunta cu un blackout

Exprimându-și îngrijorarea cu privire la situația combustibilului diesel, Directorul General Grossi a declarat că Agenția monitorizează îndeaproape capacitatea centralei de a continua să se bazeze pe generatoarele diesel de urgență (EDG) pentru o perioadă îndelungată.

"Disponibilitatea combustibilului diesel este de o importanță crucială ori de câte ori o centrală nucleară pierde alimentarea cu energie din surse externe, la fel ca și capacitatea de a menține lanțuri logistice de aprovizionare neîntrerupte către și dinspre amplasament.

Situația actuală demonstrează încă o dată de ce o sursă externă de energie fiabilă și rute de aprovizionare sigure sunt indispensabile pentru siguranța și securitatea nucleară. Fără restabilirea alimentării cu energie din surse externe sau livrări suplimentare de combustibil diesel în viitorul apropiat, centrala s-ar putea confrunta cu o pană totală de curent (blackout) în aproximativ zece zile”, a declarat Directorul General Grossi.

În acest context, AIEA depune eforturi pentru a stabili o nouă zonă de încetare a focului la nivel local – a șaptea astfel de măsură negociată de Agenție de la sfârșitul anului trecut – cu scopul de a facilita, cât mai curând posibil, reparațiile la linia electrică Ferosplavna-1. Dacă vor avea succes, aceste reparații ar restabili alimentarea cu energie din surse externe pentru centrala nucleară de la Zaporojie (ZNPP). Înainte de conflict, centrala dispunea de zece linii de alimentare cu energie din surse externe.

Echipa AIEA prezentă la centrală a continuat să raporteze zgomote specifice activităților militare, inclusiv explozii, de mai multe ori pe zi; adesea, acestea păreau să provină din imediata apropiere a sitului. De asemenea, s-a raportat în continuare activitate militară în orașul vecin Enerhodar – unde locuiesc mulți dintre angajații centralei – precum și prezența unor drone în incinta centralei și în împrejurimi.

Incidente cu drone la Zaporojie

AIEA a fost informată cu privire la trei incidente implicând drone la situl centralei, survenite la începutul acestei săptămâni; acestea subliniază riscurile constante la adresa siguranței și securității nucleare pe durata conflictului militar. Un atac cu dronă, produs se pare pe 25 august în apropierea bazinului de răcire, a dus la rănirea a doi angajați ai centralei.

În ziua următoare, o altă dronă a explodat în zona de depozitare uscată a combustibilului nuclear uzat, iar o a treia dronă, tot pe 26 august, a lovit, se pare, sistemul de stropire aferent unităților energetice ale centralei. Nivelurile de radiații din incintă rămân în limite normale.

"Atacurile care pun în pericol personalul centralei nucleare sau vizează zone precum depozitul de combustibil uzat ori bazinul de răcire sunt inacceptabile și trebuie să înceteze.

Chiar și atunci când nu există un impact direct asupra materialelor nucleare, astfel de incidente implică riscuri grave pentru siguranța și securitatea nucleară. Fac din nou apel la o reținere militară maximă pentru a proteja instalațiile nucleare și persoanele care lucrează în cadrul acestora”, a declarat Directorul General Grossi.

Şi alte centrale nucleare din Ucraina sunt ţintite de drone ruseşti

În alte zone ale Ucrainei, la alte instalații nucleare s-au raportat în continuare alerte de raid aerian și activitate a dronelor. Centrala Nucleară din Sudul Ucrainei a raportat alerte de raid aerian aproape zilnic și a detectat unsprezece drone în zona sa de monitorizare în cursul săptămânii trecute.

De asemenea, situl de la Cernobîl a raportat alerte de raid aerian aproape zilnic și a detectat două drone și o rachetă în zona sa de monitorizare în ultima săptămână.

Centrala Nucleară Hmelnițki (KhNPP) a raportat detectarea unei aeronave fără pilot în zona sa de monitorizare joia trecută, moment în care personalul AIEA aflat la fața locului a fost nevoit, de asemenea, să se adăpostească din cauza unei alerte de raid aerian. Echipa AIEA de la KhNPP a fost nevoită să se adăpostească și în cursul zilei de joi din această săptămână.

AIEA își continuă programul cuprinzător de asistență pentru Ucraina, livrând stații de alimentare portabile pentru situl de la Cernobîl. Dozimetre către întreprinderea de stat USIE Izotop, responsabilă cu gestionarea materialelor radioactive destinate utilizării în scopuri medicale, industriale și altele, precum și unități de alimentare cu energie, acumulatori, invertoare, cabluri prelungitoare și sisteme de încălzire către Inspectoratul de Stat pentru Reglementare Nucleară din Ucraina.

Aceste livrări au fost posibile datorită finanțării oferite de Coreeea de Sud, Suedia și Marea Britanie.