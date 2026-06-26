AIEA a finalizat reparațiile la linia electrică principală a centralei nucleare Zaporojie

1 minut de citit Publicat la 15:55 26 Iun 2026 Modificat la 15:55 26 Iun 2026

Reparaţiile au fost "precedate de o amplă acţiune de deminare" / FOTO: Getty Images

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunţat vineri că a încheiat reparaţiile la linia electrică principală care alimentează centrală nucleară Zaporojie, din sudul Ucrainei, relatează AFP, citată de Agerpres.

Reparaţiile - realizate în cadrul unei încetări a focului locală şi temporară între Ucraina şi Rusia, negociată de AIEA - au vizat două situri: linia electrică principală Dniprovska de 750 kilovolţi, deconectată de la sfârşitul lunii martie, şi postul de transformare al centralei termice Zaporojie, care furnizează electricitate uzinei nucleare prin linia de rezervă Ferosplavna-1 de 330 kV, a precizat agenţia într-un comunicat.

Cu toate acestea, linia Dniprovska nu a fost încă repusă în funcţiune „din cauza avariilor grave suferite de postul său electric de racordare, situată la peste 100 km nord-vest", a adăugat gardianul ONU pentru siguranţa nucleară.

„Linia a fost reparată, dar mai trebuie repusă în funcţiune", a confirmat directorul general al AIEA, Rafael Mariano Grossi, citat în comunicat.

„Linia Ferosplavna-1 este în prezent singura linie disponibilă şi a fost deconectată de mai multe ori în ultimele săptămâni", adăugă agenţia.

Lucrările de reparaţii la postul de transformare "continuă, dar nu se preconizează să fie încheiate prea curând", a mai precizat AIEA.

Reparaţiile au fost "precedate de o amplă acţiune de deminare", iar "echipele Agenţiei au supravegheat lucrările în condiţii dificile, în special din cauza activităţii dronelor în apropiere", conform comunicatului citat.

Grossi şi-a reiterat apelul la "maximă reţinere militară în jurul tuturor instalaţiilor nucleare şi al infrastructurii electrice de care acestea au nevoie".

Echipele AIEA asigură o prezenţă permanentă din septembrie 2022 la centrala Zaporojie, intrată sub controlul Moscovei de la începutul invaziei acesteia în Ucraina.

În timpul întreruperilor de curent, centrala se bazează pe generatoare diesel de urgenţă pentru a alimenta sistemul de răcire al celor şase reactoare ale sale, oprite din 2022.