NATO are 3 planuri uriașe, de 4.000 de pagini, pentru apărarea flancului estic. Amiralul Dragone: „Acoperă tot. Suntem pregătiți”

Preşedintele Comitetului Militar al NATO, amiralul italian Giuseppe Cavo Dragone, afirmă că Alianţa este pregătită pentru eventuale escaladări. Foto: Getty Images

NATO dispune de planuri însumând 4.000 de pagini pentru flancul estic, în eventualitatea unei escaladări, a declarat sâmbătă, la Copenhaga, președintele Comitetului Militar al NATO, amiralul Giuseppe Cavo Dragone, în cadrul conferinței de presă organizate cu ocazia reuniunii Comitetului Militar al Alianței, potrivit TvNet.

Răspunzând întrebării unui jurnalist despre o posibilă provocare de intensitate redusă și despre desfășurarea de personal și capabilități suplimentare pe flancul estic al NATO, Dragone a spus că acesta este unul dintre numeroasele planuri ale Alianței.

„Avem planuri pentru direcția estică – mai exact, trei planuri – pentru a fi pregătiți în cazul în care acolo ar avea loc o escaladare”, a spus el, precizând că acestea stabilesc acțiunile, deplasările și reacțiile care trebuie întreprinse.

El a explicat că procesul de luare a deciziilor a fost standardizat pentru a fi cât mai rapid posibil și că acest proces a fost deja pus în mișcare.

NATO dispune de planuri care acoperă întregul spectru de situații, de la o criză minoră sau o ingerință pe teritoriul Alianței până la activarea Articolului 5 și dincolo de aceasta.

„Planurile sunt pregătite, structura este pregătită, iar militarii, sistemele și armamentul sunt pregătite”, a declarat Dragone.

„În cazul unui atac, știm ce trebuie să facem”, a spus el, adăugând că, pentru eventualul atacator, riscul pierderilor ar fi mult mai mare decât posibilele câștiguri.

Întrebat despre un posibil atac al Rusiei asupra punctelor de trecere a frontierei dintre Polonia și Ucraina, Dragone a declarat că NATO este deja destul de obișnuită cu atacurile hibride și că, în opinia sa, Alianța le gestionează cu succes.

El a reamintit că NATO este o alianță defensivă și că posibilitatea unei escaladări face parte din modul în care aceasta își concepe strategia și reacțiile.

În același timp, Dragone a precizat că un atac direct în zona frontierei dintre Polonia și Ucraina nu a fost discutat ca un scenariu considerat real.

„Trebuie să demonstrăm forță și să transmitem semnalul că nicio parte a teritoriului nostru, nici măcar un centimetru, nu poate fi supusă unui atac”, a spus el.

Atacurile hibride nu declanșează automat Articolul 5

Dragone a explicat că acțiunile hibride nu activează automat Articolul 5 al Tratatului NATO, deoarece acestea rămân, de regulă, sub pragul necesar pentru declanșarea acestuia.

„Un atac direct nu se află pe agenda noastră în sensul că ne-am pregăti pentru producerea lui, însă, în cazul unui atac direct, aplicarea Articolului 5 ar fi solicitată imediat”, a declarat el.

În ceea ce privește stocurile de muniție necesare în eventualitatea unui conflict prelungit cu Rusia, Dragone a recunoscut că NATO este pe deplin conștientă de această problemă, mai ales având în vedere războiul din Ucraina și cantitatea foarte mare de muniție folosită zilnic de ambele tabere.

El a precizat că tocmai din acest motiv NATO face investiții și încurajează industria de apărare să se transforme – să renunțe la mentalitatea specifică perioadei de pace, care domina încă în urmă cu patru ani, și să-și mărească capacitățile de producție, astfel încât industria să fie pregătită pentru un război de lungă durată și să poată furniza cantitățile necesare.

Dragone a declarat că fondurile sunt disponibile, deoarece aliații au decis să investească semnificativ mai mult în apărare.

„Finanțarea va fi asigurată și trebuie să accelerăm capacitatea industriei de a face livrările”, a spus Dragone.

El a precizat că industria de apărare lucrează deja în această direcție și evoluează în sensul corect, însă eforturile trebuie intensificate și mai mult, deoarece cantitatea de arme și muniții consumată zilnic este foarte mare.

În același timp, pe flancul estic se desfășoară și alte activități legate atât de utilizarea dronelor, cât și de apărarea împotriva acestora. Aceste activități fac parte din măsurile destinate consolidării securității flancului estic sub toate aspectele – de la apărarea antiaeriană și utilizarea dronelor până la sistemele de contracarare a acestora.

Întrebat despre atacurile fizice asupra fabricilor și depozitelor industriei de apărare din Europa, Dragone a declarat că astfel de incidente ar putea fi considerate acte criminale, dar ar putea reprezenta și elemente ale războiului hibrid.

El a spus că serviciile de informații lucrează pentru contracararea acestor amenințări, însă NATO nu știe câte incidente au fost prevenite sau oprite înainte de a se produce, inclusiv pentru că acestea nu sunt făcute publice.

Potrivit lui Dragone, există numeroase situații în care amenințările au fost neutralizate sau oprite la timp, însă numărul exact al acestor cazuri nu este cunoscut.

„Rezultatul obținut în domeniul apărării nu este imediat vizibil sau palpabil. Rezultatul este securitatea”, a spus Dragone, îndemnând la încredere în activitatea structurilor de securitate.