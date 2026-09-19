Danemarca insistă că acordul cu SUA nu înseamnă cedarea suveranității Groenlandei, după ce Trump a anunțat „control permanent”

Ministrul danez de externe Lars Lokke Rasmussen și ministra de externe a Groenlandei, Vivian Motzfeldt. sursa foto: Getty

Danemarca și Groenlanda au declarat, sâmbătă, că orice acord cu Statele Unite nu va compromite suveranitatea Groenlandei – după ce președintele american Donald Trump anunțase că înțelegerea i-ar da Washingtonului „control permanent” asupra securității insulei arctice, lăsând neclar cât de departe merge, de fapt, acordul, scrie CBC.

Vineri seară, SUA, Danemarca și Groenlanda au anunțat că au ajuns la o înțelegere prin care americanii urmează să dezvolte o prezență militară semnificativă în Groenlanda, interzicând totodată adversarilor Statelor Unite să-și construiască propriile baze pe insulă.

Detalii-cheie ale acordului nu au fost făcute publice, inclusiv amploarea prezenței militare americane în teritoriul danez autonom și dacă vreo autoritate formală asupra politicii externe și a resurselor ar urma să fie cedată Washingtonului.

Danemarca și Groenlanda și-au exprimat speranța că acordul – care ar urma să fie semnat săptămâna viitoare, în timpul Adunării Generale a ONU – va pune capăt lunilor de incertitudine declanșate de amenințările lui Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei.

Mai e însă nevoie de aprobarea parlamentelor din Danemarca și Groenlanda înainte ca înțelegerea să poată intra în vigoare.

„Săptămâna viitoare ar putea fi o săptămână bună – pentru Groenlanda, Danemarca și Statele Unite”, a declarat ministrul danez de externe, Lars Løkke Rasmussen, într-un mesaj publicat sâmbătă pe Facebook.

„O perioadă de incertitudine va lăsa locul, sperăm, unui acord obligatoriu, care întărește securitatea în Arctica și Atlanticul de Nord – și, prin asta, securitatea noastră comună în cadrul NATO și al Europei – respectând totodată liniile roșii ale Regatului (danez)”, a mai spus Rasmussen.

Danemarca și Groenlanda au insistat în repetate rânduri ca Washingtonul să respecte suveranitatea regatului danez și să accepte că Groenlanda nu este de vânzare.

Trump a scris vineri seara, pe platforma sa, Truth Social, că, potrivit acordului, „Statele Unite vor avea PENTRU TOTDEAUNA capacitatea deplină de a face ceea ce este necesar în Groenlanda pentru a asigura și a apăra securitatea Groenlandei și a Statelor Unite ale Americii”.

Acordul „îi oferă Statelor Unite control permanent asupra securității și a tuturor celorlalte nevoi din Groenlanda”, a afirmat el, adăugând că niciunui adversar nu i se va permite vreodată să dețină o bază sau o prezență militară în Groenlanda, ori să facă investiții sensibile acolo, fără aprobarea scrisă expresă a Washingtonului.

Trump a făcut anunțul după ce Reuters relatase în exclusivitate că SUA și Danemarca se apropiau de un acord.

„Aceasta nu este, probabil, nici sfârșitul ambițiilor președintelui Trump în privința Groenlandei și, cu siguranță, nici sfârșitul interesului strategic al SUA față de teritoriu și resursele sale”, a comentat Mikkel Vedby Rasmussen, profesor de științe politice la Universitatea din Copenhaga.

Dacă guvernul danez cedează vreo autoritate formală Washingtonului, se ridică în Groenlanda întrebarea dacă „acesta este începutul înlocuirii relației coloniale cu Danemarca printr-o relație colonială cu Statele Unite”, a spus el.

„Mă bucur, în numele Groenlandei, că ne apropiem de încheierea unui acord – un acord care nu doar servește securității noastre comune, ci și dezvoltării continue a acestei țări”, a scris, sâmbătă, pe Facebook premierul groenlandez, Jens-Frederik Nielsen. „Acordul recunoaște suveranitatea și integritatea teritorială a Regatului nostru, precum și dreptul poporului groenlandez la autodeterminare”.

Amenințările lui Trump, care au atins apogeul în ianuarie, au declanșat o criză diplomatică ce a tensionat relațiile din interiorul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord și au împins Danemarca și Groenlanda spre negocieri menite să detensioneze presiunea.

Un purtător de cuvânt al NATO a declarat sâmbătă că alianța salută acordul, care ar „contribui la avansarea securității, stabilității și cooperării în această regiune vitală”.

Steffen Nielsen, un agent de vânzări de 49 de ani din Copenhaga, a declarat pentru Reuters: „Cred că SUA vor obține, probabil, ceea ce ar fi putut avea tot timpul, dacă doar ar fi cerut frumos”.

„Nu-mi place”, a spus despre această veste Kaj Jorgensen, un pensionar de 80 de ani, tot din Copenhaga. „Nu-mi doresc ca Statele Unite să fie prezente nicăieri în Regatul Danemarcei. Chiar nu am încredere în Donald Trump”.