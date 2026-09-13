Euronews: Planul UE de a deveni independentă energetic față de Rusia începe să scârțâie. Concluziile alarmante ale unui audit intern

UE riscă să înlocuiască o formă de dependență energetică cu alta, prin renunțarea la combustibilii fosili ruși fără a construi o producție internă curată și rețelele necesare pentru a o susține. Foto: Getty Images

Planul Uniunii Europene de a deveni independentă energetic față de Rusia riscă să eșueze: un raport critic al Curții Europene de Conturi identifică infrastructura insuficient de bine dezvoltată a rețelei energetice și interconectorii între țările UE drept principale obstacole în realizarea unei piețe energetice complet integrate, informează Euronews.

La 4 ani după ce Uniunea Europeană a lansat un plan pentru a-și reduce dependența de petrolul și gazele rusești și pentru a accelera tranziția către o energie curată, un audit prezentat miercuri de Curtea Europeană de Conturi (ECA) arată că planul blocului este departe de atingerea obiectivelor propuse.

Importurile europene de petrol și gaze din Rusia au scăzut, după sancțiunile UE, au observat auditorii ECA, dar aceștia arată însă că acest „succes” nu se datorează doar planului REPowerEU, lansat de Comisia Europeană în 2022 pentru a obține suveranitate energetică și a pune capăt oricărei dependenței față de Moscova.

„Din punctul nostru de vedere, și alți factori au contribuit la consumul mai scăzut de gaze – și, implicit, la importuri mai mici – care nu sunt legate cauzal de planul REPowerEU. Printre aceștia se numără iernile blânde, precum și reducerea consumului de către gospodării și întreprinderi ca răspuns la prețurile ridicate la energie”, se arată în raportul ECA.

Sabotajul conductei Nord Stream din 2022, care a perturbat o rută majoră pentru gazul rusesc către Europa, a accelerat și mai mult eforturile UE de a se diversifica și a se îndepărta de energia rusă și a scos la iveală vulnerabilitatea infrastructurii europene de combustibili fosili.

Un purtător de cuvânt al Comisiei a afirmat că REPowerEU „a contribuit la o reducere drastică a importurilor de gaze naturale rusești în UE, de la 152 de miliarde de metri cubi în 2021 la 36 de miliarde de metri cubi în 2025, reducând ponderea importurilor de gaze rusești de la 45% la 12%”.

Deși Comisia a permis unele excepții la interdicția impusă Rusiei, eliminarea completă a importurilor de GNL rusesc va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027, iar pentru gazul rusesc din conducte în septembrie 2027.

De asemenea, ECA a semnalat că infrastructura rețelei energetice europene, în special conexiunile electrice transfrontaliere, reprezintă „cea mai evidentă slăbiciune a planului”.

Deși UE a adăugat mai mult de 200 GW de capacitate solară și eoliană între 2022 și 2024, auditorii ECA au spus că capacitatea de energie regenerabilă generată direct prin măsurile REPowerEU a fost neglijabilă comparativ cu obiectivul de 103 GW.

Raportul avertizează astfel că UE riscă să înlocuiască o formă de dependență energetică cu alta, prin renunțarea la combustibilii fosili ruși fără a construi o producție internă curată și rețelele necesare pentru a o susține.

Auditul ECA reprezintă un veritabil șoc pentru Bruxelles, care, pe fondul invaziei Rusiei în Ucraina, încercat să scape de dependența de combustibilii fosili ieftini importați de la Moscova, cel mai mare furnizor al UE până în 2022, și să accelereze Pactul Verde al blocului, planul său emblematic pentru tranziția energetică și climatică, pentru a deveni neutru climatic până în 2050. În schimb, țările UE au folosit doar 54,3 miliarde de euro din cele 300 de miliarde de euro disponibile prin fondul de redresare al UE – mai puțin de o cincime din investiția inițial considerată necesară pentru a atinge obiectivele planului.