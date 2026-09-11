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Mesajul lui Nicușor Dan pentru președintele Eurogrupului:"România susține un buget european ambițios"

George Forcoş
1 minut de citit Publicat la 18:07 11 Sep 2026 Modificat la 18:10 11 Sep 2026
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nicusor dan si presedintele eurogrupului
Preşedintelui Eurogrupului, Kyriakos Pierrakakis, ministru al Economiei şi Finanţelor al Republicii Elene, a fost primit vineri, la Palatul Cotroceni. FOTO: Presidency.ro

Preşedintele Nicuşor Dan i-a transmis preşedintelui Eurogrupului, Kyriakos Pierrakakis, pe care l-a primit vineri la Palatul Cotroceni, că România susţine un buget european ambiţios, potrivit Agerpres.

"Am avut astăzi o discuţie cu Preşedintele Eurogrupului, Kyriakos Pierrakakis, despre viitorul buget al Uniunii Europene. România susţine un buget european ambiţios, care să răspundă priorităţilor comune şi nevoii de investiţii în dezvoltarea Europei. Am discutat şi despre digitalizarea administraţiei fiscale şi despre măsurile prin care putem creşte eficienţa colectării şi reduce evaziunea. Experienţa statelor membre şi cooperarea europeană ne pot ajuta să facem progrese mai rapide în această direcţie", a scris şeful statului pe platforma X.

Preşedintelui Eurogrupului, Kyriakos Pierrakakis, ministru al Economiei şi Finanţelor al Republicii Elene, a fost primit vineri, la Palatul Cotroceni, de preşedintele Nicuşor Dan.

"Este bine că sunteţi aici, este bine că avem o relaţie bună", i-a spus şeful statului acestuia, potrivit imaginilor transmise de Administraţia Prezidenţială.

La rândul său, Pierrakakis a evocat relaţiile bilaterale.

"Avem o diaspora foarte interesantă în România, sunt foarte mândru de ea. Personal vorbind, cel mai bun prieten al meu este pe jumătate român. Premierul meu mi-a spus să vă transmit salutările sale. Sper să vedem cum colaborăm în viitor. Avem un ecosistem fenomenal al industriei tehnologiei", a afirmat el.

Membrii Eurogrupului sunt miniştrii Finanţelor şi Economiei din statele care fac parte din zona euro.

În această vară, Eurogrupul şi-a adoptat programul de lucru până în iunie 2027, prezentând priorităţile sale pentru lunile următoare. Programul se axează pe stimularea competitivităţii şi pe consolidarea suveranităţii economice, pe răspunsul la provocările economice emergente, inclusiv energia şi inteligenţa artificială, pe mobilizarea capitalului prin integrare financiară şi pe consolidarea rolului internaţional, digital şi strategic al monedei euro. 

Mesajul privind un buget generos al UE a fost transmis de Nicușor Dan și preşedintelui Consiliului European, Antonio Costa, care a fost primit, săptămâna trecută, de președinte, la Palatul Cotroceni.

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Etichete: Nicușor Dan bugetul ue Palatul Cotroceni zona euro

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