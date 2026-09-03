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Președintele Consiliului European vine astăzi la București. Antonio Costa va fi primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni

R.M.
<1 minut de citit Publicat la 07:33 03 Sep 2026 Modificat la 07:35 03 Sep 2026
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nicusor dan antonio costa
Preşedintele Consiliului European va fi întâmpinat de şeful statului în Holul de Onoare al Palatului Cotroceni / foto: Hepta

Preşedintele Nicuşor Dan îl va primi joi, la Palatul Cotroceni, pe preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, notează Agerpres.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, preşedintele Consiliului European va fi întâmpinat de şeful statului în Holul de Onoare al Palatului Cotroceni.

Cei doi vor avea convorbiri tete-a-tete, convorbiri oficiale, iar la final vor susţine o conferinţă de presă comună.

Conform agendei oficiale a lui Antonio Costa, acesta va călători în aceeaşi zi la Sofia şi la Atena, unde va fi primit de premierul bulgar, Ruman Radev, respectiv de şeful Guvernului elen, Kyriakos Mitsotakis.

Antonio Costa a mai fost la Bucureşti şi în septembrie anul trecut. El sublinia atunci că "România este un element cheie pentru securitatea europeană".

La rândul său, Nicuşor Dan aprecia că vizita preşedintelui Consiliului European în ţara noastră reprezintă "o dovadă a solidarităţii europene". 

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Etichete: Nicușor Dan presedintele Romaniei Palatul Cotroceni Antonio Costa Preşedintele Consiliului European

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