"UE va discuta cu Rusia doar la momentul potrivit”, spune președintele Consiliului European

UE va discuta cu Vladimir Putin doar la „momentul potrivit”, a declarat reporterilor sâmbătă António Costa, președintele Consiliului European, potrivit Euractiv.

Remarcile par să clarifice comentariile pe care le-a făcut săptămâna trecută, când a spus că există „potențial” pentru discuții de pace UE-Rusia și că Ucraina i-a oferit UE sprijinul său pentru implicarea în acestea. Financial Times a comentat că aceste remarci sugerează că UE se pregătește pentru astfel de discuții potențiale.

„Trebuie să purtăm discuții cu Rusia la momentul potrivit pentru a aborda problemele noastre comune legate de securitate”, a declarat președintele Consiliului European sâmbătă, repetând ceva ce a spus încă din martie.

„Nu vrem să perturbăm inițiativa condusă de președintele Trump”, a spus Costa la un eveniment organizat cu ocazia „Zilei Europei” la Bruxelles, descriind UE ca fiind în așteptare, dar „gata să facă ceea ce trebuie să facem” în ceea ce privește securitatea Europei.

Un oficial UE a declarat că comentariile lui Costa de joia trecută au fost pe deplin în concordanță cu linia sa anterioară. „Va veni un moment în care UE va trebui să discute cu Rusia, deoarece este o problemă existențială pentru Europa. Acum nu este momentul”, a spus oficialul.

„Reprezentant special” pentru negocieri cu Putin?

Liderii UE discută de mult timp varianta nominalizării unui singur european ca „reprezentant special” pentru negocieri cu Putin – deși entuziasmul față de idee s-a diminuat în ultima vreme.

„Putem vedea meritul de a avea o singură figură care vorbește în numele celor 27”, a declarat Arianna Podestà, purtător de cuvânt adjunct al Comisiei Europene, sugerând poate că Ursula von der Leyen ar trebui să își asume acest rol. Podestà a spus că nu există niciun interes din partea părții ruse în a ajunge la un acord de pace.

Serviciul diplomatic al UE și-a reiterat sprijinul deplin pentru discuțiile conduse de SUA cu Moscova – în ciuda faptului că UE nu are niciun rol în acestea.

„Nu există nicio dorință din partea Rusiei de a se angaja serios în vreun efort de pace, începând cu armistiții sau chiar cu un acord dreapt și echitabil. Așadar, opinia noastră este că accentul se pune acum pe procesul de pace condus de SUA și pe asigurarea că acesta devine cât mai robust... posibil”, a declarat un oficial UE de rang înalt.

Vineri, Trump a anunțat un armistițiu de trei zile în războiul dintre Rusia și Ucraina.