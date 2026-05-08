Trump anunță un armistițiu de 3 zile în Ucraina și un schimb de 1.000 de prizonieri între ruși și ucraineni

Președintele american Donald Trump a anunțat vineri seara o încetare a focului de trei zile între Ucraina și Rusia începând de sâmbătă, 9 mai, până luni, 11 mai. De asemenea, Trump a precizat că Rusia și Ucraina vor face un schimb de câte 1.000 de prizonieri, de fiecare parte.

„Sunt încântat să anunț că va exista un armistițiu de trei zile - 9, 10 și 11 mai - în războiul dintre Rusia și Ucraina”, a spus Trump. „În Rusia se sărbătorește Ziua Victoriei, dar, la fel și în Ucraina, pentru că și ei au avut o contribuție majoră în Al Doilea Război Mondial”, a spus Trump, într-o postare pe Truth Social. „Acest armistițiu va include suspendarea activităților militare, precum și schimbul a 1.000 de prizonieri de război de fiecare parte.

Președintele SUA a spus că el a făcut cererea pentru schimbul de prizonieri.

„Să sperăm că e începutul sfârșitului unui foarte lung război plin de victime. În continuare au loc discuții pentru încheierea acestui conflict major, cel mai mare de la Al Doilea Război Mondial, și ne apropiem de acest final cu fiecare zi care trece”, a mai spus președintele Trump.

Zelenski anunță că „permite” desfășurarea paradei militare ruse de Ziua Victoriei

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat vineri seară că o încetare a focului de trei zile a fost convenită cu Rusia în cadrul eforturilor Statelor Unite de a negocia sfârşitul războiului care durează de peste patru ani, transmite Reuters, preluată de Agerpres.

Într-o postare pe Telegram, Zelenski a confirmat, de asemenea, că va avea loc un schimb de câte 1.000 de prizonieri de război de fiecare parte.

El a emis vineri un decret care „permite” desfăşurarea paradei militare de Ziua Victoriei în Rusia şi garantează ca niciun armament ucrainean nu va fi îndreptat spre Piaţa Roşie din Moscova.

Cu câteva zile în urmă, Vladimir Putin anunța că a ordonat armatei ruse o oprire unilaterală a focului pe frontul ucrainean în perioada 8-9 mai, „în cinstea aniversării victoriei poporului sovietic în Marele Război Patriotic”, a anunțat luni ministerul rus al Apărării.

„Până în prezent, nu a existat nicio cerere oficială adresată Ucrainei cu privire la modalităţile de încetare a ostilităţilor despre care se discută pe reţelele sociale ruseşti”, a indicat, în replică, președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Rusia și-a blocat propria capitală înaintea paradei de Ziua Victoriei, de pe 9 mai – cea mai importantă sărbătoare națională a țării – din cauza temerilor că dronele ucrainene ar putea lovi chiar în centrul orașului. Parada din Piața Roșie din Moscova va avea loc fără tancuri și tehnică militară grea pentru prima dată în aproape 20 de ani.